Безопасность в приоритете: штрафы и ограничения на пляжах Испании

Посетителей Испании предупредили о штрафах за строительство песчаных замков и практику нудизма

На пляжах в Бенидорме и других курортных городах Испании вступил в силу новый режим работы — теперь туристы могут купаться только с утра до полудня и с вечера после шести. За нарушение этого режима предусмотрены штрафы от 750 до 2 тысяч евро.

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Это решение принято в целях обеспечения безопасности посетителей, учитывая потенциальные опасности воды в ночное время. Кроме того, запрещено строить песчаные замки и практиковать нудизм на общественных пляжах, что также влечет за собой штрафные санкции.

Покупка напитков на пляже также подвергается контролю, поскольку продающие их лица могут создавать несанитарные условия и использовать грязные поверхности для нарезки фруктов. В целом, новые правила на пляжах Бенидорма направлены на защиту здоровья туристов и сохранение чистоты окружающей среды.