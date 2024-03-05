Безопасность в приоритете: штрафы и ограничения на пляжах Испании

На пляжах в Бенидорме и других курортных городах Испании вступил в силу новый режим работы — теперь туристы могут купаться только с утра до полудня и с вечера после шести. За нарушение этого режима предусмотрены штрафы от 750 до 2 тысяч евро.
Это решение принято в целях обеспечения безопасности посетителей, учитывая потенциальные опасности воды в ночное время. Кроме того, запрещено строить песчаные замки и практиковать нудизм на общественных пляжах, что также влечет за собой штрафные санкции.
Покупка напитков на пляже также подвергается контролю, поскольку продающие их лица могут создавать несанитарные условия и использовать грязные поверхности для нарезки фруктов. В целом, новые правила на пляжах Бенидорма направлены на защиту здоровья туристов и сохранение чистоты окружающей среды.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.