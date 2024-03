Безопасность в приоритете: штрафы и ограничения на пляжах Испании

На пляжах в Бенидорме и других курортных городах Испании вступил в силу новый режим работы — теперь туристы могут купаться только с утра до полудня и с вечера после шести. За нарушение этого режима предусмотрены штрафы от 750 до 2 тысяч евро.

Фото: Wikipedia by S B is licensed under CC BY 2.0