Удобные способы оплаты в Дубае: как обойтись без наличных в 2024

Турист из России поделился информацией о различных методах платежей, доступных в Дубае

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист и владелец блога "Что почем" из России поделился с местными жителями Тулы информацией о том, как эффективно использовать банковские карты в Дубае в 2024 году.

Фото: pexels.com by Ivan Siarbolin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Блогер напомнил российским путешественникам о том, что в ОАЭ карты российской платежной системы "Мир" не принимаются, но карты китайской Union Pay работают надежно. Он также отметил, что с помощью такой карты можно удобно оплачивать покупки в аэропорту, магазинах, кафе и на пляжах.

Однако следует учитывать дополнительную комиссию за конвертацию валюты, которая может составлять от 100 до 300 рублей при покупках на сумму от 4000 рублей и выше.

По мнению блогера, наличные доллары стали самым выгодным вариантом для поездки в Дубай. Он отметил, что обменный курс в аэропорту практически не отличается от официального, и также можно обменять валюту без больших потерь в курсе в любом крупном торговом центре города.