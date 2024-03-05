Эксклюзивные места для весеннего отдыха: тройка лучших направлений в России

Межсезонье обычно не является периодом большого спроса на туризм, однако эксклюзивные места сохраняют популярность круглый год.
Проживание в посёлке Хужир обойдётся путешественнику примерно в восемь тысяч рублей за одну ночь. В среднем туристы проводят два дня в столице Ольхона. Это третье по стоимости направление для весеннего отдыха в России, согласно данным сервиса бронирования гостиниц и квартир "ТВИЛ", сообщает ИА "БСТ".
Лидером рейтинга является алтайский курорт Манжерок, где средняя стоимость ночлега составляет 15 129 рублей. На втором месте расположился Шерегеш в Кемеровской области, где ночлег обойдётся туристу в 11 834 рубля. Замыкает тройку лидеров посёлок Хужир в Ольхонском районе Иркутской области, где средняя цена за ночь составляет 7 964 рубля.
Межсезонье обычно считается не самым популярным временем для отдыха, что часто сказывается на более доступных ценах. Однако стоит также учитывать, что весна является переходным периодом между зимой и летом, что делает этот период особенным и эксклюзивным, например, за счёт уникальных природных явлений, таких как обилие снега или раннее тепло.
Исходя из этого, список самых дорогостоящих и популярных направлений отдыха в России весной выглядит следующим образом (стоимость указана за ночь):
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.