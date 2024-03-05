Эксклюзивные места для весеннего отдыха: тройка лучших направлений в России

Хужир включен в список трех самых дорогих туристических мест в России

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Межсезонье обычно не является периодом большого спроса на туризм, однако эксклюзивные места сохраняют популярность круглый год.

Фото: https://funart.pro/

Проживание в посёлке Хужир обойдётся путешественнику примерно в восемь тысяч рублей за одну ночь. В среднем туристы проводят два дня в столице Ольхона. Это третье по стоимости направление для весеннего отдыха в России, согласно данным сервиса бронирования гостиниц и квартир "ТВИЛ", сообщает ИА "БСТ".

Лидером рейтинга является алтайский курорт Манжерок, где средняя стоимость ночлега составляет 15 129 рублей. На втором месте расположился Шерегеш в Кемеровской области, где ночлег обойдётся туристу в 11 834 рубля. Замыкает тройку лидеров посёлок Хужир в Ольхонском районе Иркутской области, где средняя цена за ночь составляет 7 964 рубля.

Межсезонье обычно считается не самым популярным временем для отдыха, что часто сказывается на более доступных ценах. Однако стоит также учитывать, что весна является переходным периодом между зимой и летом, что делает этот период особенным и эксклюзивным, например, за счёт уникальных природных явлений, таких как обилие снега или раннее тепло.

Исходя из этого, список самых дорогостоящих и популярных направлений отдыха в России весной выглядит следующим образом (стоимость указана за ночь):

Манжерок, Алтай — 15 129 рублей;

Шерегеш, Кемеровская область — 11 834 рубля;

Хужир, Иркутская область — 7 964 рубля;

Майкоп, Республика Адыгея — 7 704 рубля;

Архыз, Республика Карачаево-Черкесия — 7 669 рублей;

Сортавала, Республика Карелия — 6 916 рублей;

Хамышки, Республика Адыгея — 6 786 рублей;

Красная Поляна, Краснодарский край — 6 194 рубля;

Суздаль, Владимирская область — 5 861 рубль;

Терскол, Республика Кабардино-Балкария — 5 419 рублей.

Озеро Байкал, о. Ольхон, пос. Хужир, июль 2021 года. Снято на DJI Air 2S.