Избегайте толп и наслаждайтесь спокойным отдыхом: лучшие пляжи острова Ко-Лан

Российский турист был разочарован популярными пляжами в Таиланде

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественник из России решил исследовать пляжи острова Ко-Лан в Таиланде, что находится недалеко от Паттайи, но к его удивлению, обнаружил, что два известных пляжа оказались не такими, как он ожидал. Об этом сообщает tourprom. ru.

Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0

Он поделился своими впечатлениями в социальных сетях. О пляже Таваен он написал, что это место вызывает наибольшее негативное впечатление, сравнив его с переполненными курортами на Черном море.

"Пляж был настолько переполнен, что легко было запутаться среди толпы туристов, прибывающих туда на тук-туках. Кроме того, на пляже было множество торговцев продуктами, сувенирами и прочими вещами." Второй пляж, Самае, был просторным и оснащен разнообразной инфраструктурой. Однако и здесь изобилие туристов мешало полноценному отдыху.

Российский путешественник был разочарован таким оборотом событий, но отметил, что на острове есть другие замечательные места для отдыха, куда не доезжают тук-туки. Поэтому он призвал туристов быть более внимательными при выборе транспорта и уточнить у водителя, куда они направляются. Стоит отметить, что тук-тук широко используется в азиатских странах в качестве транспортного средства.