Путешествия на вашем бюджете: готовы ли вы оплачивать отпуск частями

По данным опроса, больше половины пользователей Яндекс Путешествий (56%) выразили готовность оплачивать свои поездки частями. Более половины опрошенных (51%) начинают планировать свои путешествия за три месяца до даты отъезда, в то время как 26% предпочитают подготовиться за один месяц.
Кроме того, изученные данные показывают, что 64% участников опроса оплачивают свои проживания в отелях с помощью дебетовых карт, в то время как 22% предпочитают наличные.
Примерно треть опрошенных (62%) совершают путешествия один раз в год, а 31% делают это 2-3 раза в год. Важно отметить, что 93% респондентов тратят на бронирование жилья до половины своего бюджета на путешествие, при этом 72% из них, в связи с ограниченным бюджетом, либо отказываются от поездок, либо посещают меньше мест в рамках своих путешествий.
Всего в опросе приняли участие более 1200 человек.
Ранее на сервисе Яндекс Путешествий, предназначенном для бронирования отелей, была внедрена возможность оплаты бронирования частями. Это означает, что пользователи могут разделить сумму на 2, 4 или 6 месяцев с помощью сервиса Яндекс Сплит. Первоначальная сумма оплачивается сразу, а остальная часть — по графику.
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