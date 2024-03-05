Путешествия на вашем бюджете: готовы ли вы оплачивать отпуск частями

Большинство россиян заинтересованы в оплате путешествий частями

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным опроса, больше половины пользователей Яндекс Путешествий (56%) выразили готовность оплачивать свои поездки частями. Более половины опрошенных (51%) начинают планировать свои путешествия за три месяца до даты отъезда, в то время как 26% предпочитают подготовиться за один месяц.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кроме того, изученные данные показывают, что 64% участников опроса оплачивают свои проживания в отелях с помощью дебетовых карт, в то время как 22% предпочитают наличные.

Примерно треть опрошенных (62%) совершают путешествия один раз в год, а 31% делают это 2-3 раза в год. Важно отметить, что 93% респондентов тратят на бронирование жилья до половины своего бюджета на путешествие, при этом 72% из них, в связи с ограниченным бюджетом, либо отказываются от поездок, либо посещают меньше мест в рамках своих путешествий.

Всего в опросе приняли участие более 1200 человек.

Ранее на сервисе Яндекс Путешествий, предназначенном для бронирования отелей, была внедрена возможность оплаты бронирования частями. Это означает, что пользователи могут разделить сумму на 2, 4 или 6 месяцев с помощью сервиса Яндекс Сплит. Первоначальная сумма оплачивается сразу, а остальная часть — по графику.

Как экономить в путешествиях: 10 советов от Ирины Бажановой