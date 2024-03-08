История, красота и кошачьи улыбки: привлекательности Котора

Котор - город кошек

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Котор — это курортный город, расположенный на побережье Адриатического моря в Черногории, который славится своим большим количеством кошек. В этом городе был создан Музей кошек как выражение любви к этим животным.

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Экспозиция музея посвящена всему, что связано с кошками — от необычных картин до старых рекламных плакатов, а также обложек виниловых пластинок. Туристам следует иметь в виду, что в музее не принимаются платежи по карте, поэтому необходимо иметь 1 евро наличными за билет.

Существует легенда о том, что историческое название города Каттаро произошло от слова "кошка", но это не подтверждено. Однако в городе всегда проживало множество кошек, завезенных сюда на кораблях для борьбы с крысами и ядовитыми змеями.

В городе также есть другие достопримечательности, такие как городская стена, начало строительства которой пришлось на 9 век, и в настоящее время она считается одним из лучше всего сохранившихся средневековых памятников на Средиземноморье и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Также можно увидеть венецианскую башню с часами 17 века, большую Оружейную площадь, собор Святого Трифона, построенный в 1166 году, и церковь Богоматери на скалах.

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