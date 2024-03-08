Экспертные советы: что можно брать, а что лучше оставить в гостиничном номере

Не рекомендуется забирать из гостиницы ЭТИ вещи

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

По мнению эксперта Марка Джонсона, основателя сети отелей H18YC, есть определённые предметы, которые лучше оставить в номере, чтобы избежать недоразумений и штрафов со стороны отеля. Он отмечает, что некоторые гости пытаются украсть вещи, такие как одеяла и гладильные доски.

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Джонсон утверждает, что туристы могут свободно брать с собой шампунь, кондиционер, мыло и лосьон для тела, если они представлены в виде одноразовых туалетных принадлежностей в небольших упаковках. Однако он предостерегает, что если в ванной комнате отеля есть гель для душа и шампунь в больших бутылках, закрепленных на стене, то их лучше не забирать или расходовать, иначе могут возникнуть неприятности.

Кроме того, он рекомендует воздержаться от взятия стеклянной посуды, картин и настольных часов из номера, поскольку эти предметы могут быть ценными для отеля. Он также советует обращаться к персоналу отеля, если возникают сомнения относительно того, что можно взять с собой.

Эксперт призывает осознавать, что можно брать с собой, чтобы избежать проблем с отелем и сохранить здоровый образ жизни во время путешествия.

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