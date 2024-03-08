Безопасные советы для туристов: избегайте мошенничества с общественными зарядками

В свете увеличения числа случаев мошенничества в сфере путешествий, эксперты советуют туристам быть осторожными при использовании общественных зарядных станций для своих мобильных устройств. Они предупреждают, что злоумышленники могут взламывать такие станции и устанавливать вредоносное программное обеспечение на подключенные устройства через USB-кабель. Эти программы могут привести к блокировке устройства или передаче конфиденциальной информации и паролей злоумышленникам.
Арран Райс, один из основателей компании "Earthcurious", отмечает, что особую опасность представляет "джус-джекинг" — техника, позволяющая хакерам получить доступ к данным на устройстве без физического подключения. Райс советует туристам всегда иметь полностью заряженные смартфоны при выходе из гостиницы, а также носить с собой портативные зарядные устройства для пополнения заряда во время путешествия. Он также рекомендует предпочитать автомобиль такси, чтобы избежать возможных мошеннических действий со стороны водителей, и рекомендует тщательно проверять состояние арендованного автомобиля и заправлять его до полного бака перед возвратом.
Таким образом, эксперты по путешествиям призывают всех туристов проявлять особую бдительность при планировании своих поездок и соблюдать простые правила безопасности, чтобы избежать потенциальных мошеннических схем и обеспечить защиту своих личных данных.
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