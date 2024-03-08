Как получить два соседних места на экономклассе без доплаты: советы опытной стюардессы

Стюардесса раскрыла секрет, как организовать себе два соседних места на экономклассе без дополнительной оплаты

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Журнал "Irish Times" описал опыт стюардессы Кристи Керб, которая делится с туристами своими советами, чтобы получить два соседних места на экономклассе без дополнительной оплаты. Согласно статье, места на рейсах лоукостеров распределяются случайным образом, что часто приводит к разделению пассажиров в группах. Однако Кристи предлагает несколько советов, которые могут помочь избежать этой проблемы и сидеть рядом.

Во-первых, она рекомендует обратиться к сотрудникам, находящимся у выхода на посадку, которые имеют доступ к расписанию посадочных мест и семейным бронированиям и могут поменять места. Также некоторые авиакомпании предоставляют предпочтение семьям с детьми младше 13 лет, поэтому сотрудники могут помочь в этом вопросе.

Во-вторых, стюардесса рекомендует заранее связаться с авиакомпанией и уточнить возможность совместной посадки. Она также подчеркивает важность соблюдения правил поведения на борту, таких как не раздражать соседей, соблюдать порядок с багажом и присматривать за детьми.

Что касается подлокотников, Кристи соглашается с коллегами, утверждая, что пассажир посередине имеет право на два подлокотника с обеих сторон. Наконец, она предупреждает, что хождение босиком по салону может вызвать неприятный запах и представлять опасность из-за наличия микробов на полу.