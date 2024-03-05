Эффективные методы защиты в гостинице

Бывший стюард Нассим советует всегда ставить чемодан у двери номера в гостинице перед сном, чтобы отпугнуть злоумышленников, сообщает The Mirror. Предполагается, что если кто-то пытается проникнуть в номер в ночное время, чемодан или сумка, стоящие у двери, упадут, создавая шум, который разбудит путешественника и отпугнет вора. Независимо от рейтинга отеля, существует риск вторжения злоумышленников, поэтому даже самые простые меры безопасности необходимы.
Также важно убедиться, что за вами никто не следит, когда вы идете в свой номер. Если вы чувствуете себя небезопасно, лучше подождать в холле, пока подозрительные люди не уйдут, и только после этого войти. При входе обязательно проверьте, что в номере нет посторонних. Для хранения денег и ценностей рекомендуется использовать сейф. Чтобы отпугнуть потенциальных злоумышленников, можно также оставить телевизор включенным.
Эксперты Lifehacker предложили способ узнать, пытались ли проникнуть в ваш номер, пока вы отсутствовали: прикрепите тонкую, едва заметную нить перед дверью так, чтобы она пересекала щель между дверью и стеной. Нить порвется или упадет, если кто-то откроет дверь в ваше отсутствие. Также можно использовать лист бумаги: сложите небольшой листок бумаги изнутри комнаты и вставьте его в дверной косяк. Когда кто-то откроет дверь, листок выпадет из петли на пол, что поможет выявить посещение номера.
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