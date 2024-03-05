Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор

Россиянам рекомендовали избегать использования туалетной бумаги на борту самолетов

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярный блогер на TikTok раскрыл "зловещие причины", по которым туристам, включая россиян, настоятельно не рекомендуется использовать туалетную бумагу во время полетов на самолетах. Советы бывшей стюардессы из Майами, охватывающие самые актуальные темы для пассажиров, быстро получили широкое внимание в СМИ, и вопрос об использовании туалета в самолете стал одним из самых обсуждаемых.

Фото: https://amp.wuv.de/

Этот совет, который эксперт постоянно повторяет, звучит просто: в туалетах на борту самолета лучше использовать бумажные полотенца или салфетки вместо туалетной бумаги. Почему? Блогер объясняет это следующим образом.

"Когда начинается турбулентность… Если в этот момент кто-то находится в туалете, брызги могут лететь повсюду. И чаще всего они попадают на туалетную бумагу. То есть, мужчины, которые стоя писают, могут обрызгать значительную часть туалета", — утверждает стюардесса. "Если вы не хотите рисковать такими вещами, используйте бумажные полотенца, которые обычно находятся сверху, и они обычно чище. Просто используйте их вместо туалетной бумаги", — советует блогер.