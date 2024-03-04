Новые правила въезда в Абхазию: что важно знать для путешествия

Введены новые правила для туристов из России в Абхазии

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Среди основных нововведений отмечаются изменения в правилах въезда для детей, контроль над курительными принадлежностями и введение "единого" билета.

Фото: unsplash.com by Paul Summers somonesummers is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В Абхазии вступили в силу новые правила для въезда детей в возрасте до 14 лет. Теперь для маленьких путешественников требуется предоставить документ, удостоверяющий их гражданство Российской Федерации, такой как свидетельство о рождении с указанием национальности или паспорт одного из родителей.

Также был введён запрет на ввоз и оборот электронных сигарет и вейпов. За их использование в Абхазии установлен штраф до 6 тысяч рублей.

В стране также действует запрет на нахождение в общественных местах без одежды или в купальных костюмах, за что предусмотрен штраф до 6 тысяч рублей.

Кроме того, введен единый билет для туристов на сезон 2024 года, позволяющий перемещаться между пятью городами Абхазии. Билеты уже доступны для приобретения, причем стоимость автобусной части зависит от конкретного маршрута.

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