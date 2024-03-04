Новые правила въезда в Абхазию: что важно знать для путешествия

Среди основных нововведений отмечаются изменения в правилах въезда для детей, контроль над курительными принадлежностями и введение "единого" билета.
В Абхазии вступили в силу новые правила для въезда детей в возрасте до 14 лет. Теперь для маленьких путешественников требуется предоставить документ, удостоверяющий их гражданство Российской Федерации, такой как свидетельство о рождении с указанием национальности или паспорт одного из родителей.
Также был введён запрет на ввоз и оборот электронных сигарет и вейпов. За их использование в Абхазии установлен штраф до 6 тысяч рублей.
В стране также действует запрет на нахождение в общественных местах без одежды или в купальных костюмах, за что предусмотрен штраф до 6 тысяч рублей.
Кроме того, введен единый билет для туристов на сезон 2024 года, позволяющий перемещаться между пятью городами Абхазии. Билеты уже доступны для приобретения, причем стоимость автобусной части зависит от конкретного маршрута.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.