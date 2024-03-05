Экономия и приключения: почему все больше англичан выбирают жизнь в отеле на южном берегу

Британец сэкономил, сменив жилище с арендованной квартиры на проживание в отеле

24-летний молодой человек из Манчестера, Джош Керр, поделился в своих социальных сетях интересными расчетами. Он обнаружил, что стоимость аренды жилья в его городе достигла таких величин, что жить в пятизвездочном отеле в Турции обходится дешевле, чем снимать квартиру на родине.

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Аренда роскошного номера в турецком отеле, который включает в себя бесплатный доступ в интернет, использование бассейна и фитнес-центра, стоит 944 фунта стерлингов в месяц (111 тыс. рублей). Кроме того, в стоимость входит питание, благодаря системе "все включено". В то время как за небольшую квартиру в Манчестере Керр платит 950 фунтов, не включая коммунальные платежи, которые особенно высоки зимой.

Неудивительно, что после проведенных расчетов Джош сразу собрал чемоданы и отправился на солнечный турецкий берег. Его работа в сфере рекламы позволяет ему работать удаленно, а в свободное время он предпочитает заниматься виндсерфингом. В своих видео в социальных сетях он показывает номер в отеле, который находится всего в 300 метрах от пляжа.

Идея уехать в теплые страны, чтобы избежать высоких счетов за коммунальные услуги, давно не нова для жителей Британии. Год назад турфирмы начали предлагать англичанам переехать на несколько зимних месяцев в страны, такие как Египет, Таиланд, Португалия или Мальта. При желании можно доплатить и отправиться в круиз, например, по Карибскому морю. На борту корабля есть возможность и поработать, и отдохнуть, а самое главное — забыть о холодном британском климате.