Безвизовый режим для россиян: перечень стран, готовых принять туристов без виз

В какие страны россияне смогут въезжать без визы в скором времени

Несколько стран выразили готовность отменить визовый режим для российских граждан, как было объявлено на форуме "Путешествуй!", посвященном развитию устойчивого туризма на Камчатке.

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"В настоящее время рассматривается возможность полной отмены визового режима с такими странами, как Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия и Мьянма. Уже существует конкретный проект соглашения, который находится на рассмотрении наших партнеров, даже с учетом возможных правок", — поделился информацией Игорь Максимов, заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России.

Межправительственные соглашения уже подготовлены, и в настоящее время ведется работа по уточнению статуса рассмотрения этих документов на приоритетных рынках. МИД России отвечает за координацию этой работы, а местные министерства туризма оказывают содействие на местах.

"Кроме того, был достигнут определенный прогресс в межправительственном соглашении с Индией по вопросу группового безвизового режима. Документ с правками со стороны Индии уже находится на рассмотрении в нашем МИДе", — добавил Максимов.

По его словам, российская сторона прилагает все усилия для того, чтобы это соглашение было подписано в 2024 году. Есть надежды, что безвизовый режим будет введен летом, к моменту проведения туристического форума БРИКС в Москве.

Ранее было объявлено о дискуссиях на форуме "Путешествуй!" о привлечении иностранных туристов в различные регионы. Например, Камчатка может заинтересовать китайских гостей своими уникальными природными достопримечательностями и сивучами. Для этого необходимо предпринять определенные шаги, такие как активное использование местных социальных сетей, приглашение известных блогеров и обеспечение возможности оплаты услуг привычными для китайских граждан методами.