Безвизовый режим для россиян: перечень стран, готовых принять туристов без виз

Несколько стран выразили готовность отменить визовый режим для российских граждан, как было объявлено на форуме "Путешествуй!", посвященном развитию устойчивого туризма на Камчатке.

Фото: Openverse by Jocey K is licensed under CC BY-SA 2.0