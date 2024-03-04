Безвизовый режим для россиян: перечень стран, готовых принять туристов без виз

Несколько стран выразили готовность отменить визовый режим для российских граждан, как было объявлено на форуме "Путешествуй!", посвященном развитию устойчивого туризма на Камчатке.
"В настоящее время рассматривается возможность полной отмены визового режима с такими странами, как Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия и Мьянма. Уже существует конкретный проект соглашения, который находится на рассмотрении наших партнеров, даже с учетом возможных правок", — поделился информацией Игорь Максимов, заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России.
Межправительственные соглашения уже подготовлены, и в настоящее время ведется работа по уточнению статуса рассмотрения этих документов на приоритетных рынках. МИД России отвечает за координацию этой работы, а местные министерства туризма оказывают содействие на местах.
"Кроме того, был достигнут определенный прогресс в межправительственном соглашении с Индией по вопросу группового безвизового режима. Документ с правками со стороны Индии уже находится на рассмотрении в нашем МИДе", — добавил Максимов.
По его словам, российская сторона прилагает все усилия для того, чтобы это соглашение было подписано в 2024 году. Есть надежды, что безвизовый режим будет введен летом, к моменту проведения туристического форума БРИКС в Москве.
Ранее было объявлено о дискуссиях на форуме "Путешествуй!" о привлечении иностранных туристов в различные регионы. Например, Камчатка может заинтересовать китайских гостей своими уникальными природными достопримечательностями и сивучами. Для этого необходимо предпринять определенные шаги, такие как активное использование местных социальных сетей, приглашение известных блогеров и обеспечение возможности оплаты услуг привычными для китайских граждан методами.
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