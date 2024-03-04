Новая система въезда в Европу и дополнительное препятствие: биометрический паспорт становится обязательным

Во второй половине 2024 года в странах Европейского союза начнёт работать новая система въезда и выезда, требующая наличия биометрического паспорта для въезда. Ассоциация туроператоров России (АТОР) высказала опасения о возможных затруднениях для российских путешественников.
По новой системе, автоматизированной и охватывающей всех неграждан ЕС, включая иностранцев как с визой, так и без, при первом въезде в Шенгенскую зону требуется биометрическая идентификация — фотография и сканирование отпечатков пальцев. Введение этих правил происходит без уточнённых сроков.
Эта новая система позволит органам надзора стран Европы более тщательно контролировать сроки пребывания туристов. По словам представителей АТОР, нарушителей могут оштрафовать, задержать или даже запретить въезд в будущем, в зависимости от национального законодательства.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов отметил, что российские туристы менее заинтересованы в поездках в Европу из-за утраты прежнего привлекательного облика. Логвинов выразил уверенность в том, что политика закрытых дверей ЕС для россиян не приносит выигрыша. Он также подчеркнул, что точные потери европейских музеев из-за введённых ограничений сейчас сложно определить.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.