Новая система въезда в Европу и дополнительное препятствие: биометрический паспорт становится обязательным

Российских граждан предостерегли о возникновении дополнительных препятствий при поездках в ЕС

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во второй половине 2024 года в странах Европейского союза начнёт работать новая система въезда и выезда, требующая наличия биометрического паспорта для въезда. Ассоциация туроператоров России (АТОР) высказала опасения о возможных затруднениях для российских путешественников.

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По новой системе, автоматизированной и охватывающей всех неграждан ЕС, включая иностранцев как с визой, так и без, при первом въезде в Шенгенскую зону требуется биометрическая идентификация — фотография и сканирование отпечатков пальцев. Введение этих правил происходит без уточнённых сроков.

Эта новая система позволит органам надзора стран Европы более тщательно контролировать сроки пребывания туристов. По словам представителей АТОР, нарушителей могут оштрафовать, задержать или даже запретить въезд в будущем, в зависимости от национального законодательства.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов отметил, что российские туристы менее заинтересованы в поездках в Европу из-за утраты прежнего привлекательного облика. Логвинов выразил уверенность в том, что политика закрытых дверей ЕС для россиян не приносит выигрыша. Он также подчеркнул, что точные потери европейских музеев из-за введённых ограничений сейчас сложно определить.