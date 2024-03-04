Секреты бесплатного мороженого на лайнерах: что стоит за этой историей

Вы никогда не угадаете, зачем на круизах раздают мороженое бесплатно

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Певица, ранее исполнявшая свои песни на круизных судах, объяснила, почему на кораблях часто раздают мороженое бесплатно. Эту информацию приводит издание New York Post.

Фото: Zheng Huansong/Xinhua

Дара Такер утверждает, что это происходит в том случае, когда экипажу необходимо освободить морозильные камеры для хранения… трупов пассажиров, умерших во время путешествия.

Бесплатное мороженое начинают раздавать, когда количество умерших превышает обычное и места в специальном хранилище не хватает.

На круизы часто отправляются люди пожилого возраста, поэтому внезапная смерть на борту не является редкостью, делится своими мыслями певица. Она также признается, что интересовалась статистикой несчастных случаев среди своих друзей, работающих в морге.

"В каждом круизе умирают от четырех до десяти человек", — утверждает Дара, ссылаясь на слова своих знакомых.

Пользователи интернета, увидевшие эту версию, начали сомневаться в ней. Однако есть и комментарии в поддержку:

"Я работаю медиком на круизном судне. Могу подтвердить связь между смертями и раздачей мороженого".