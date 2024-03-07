Избегайте проблем: как защитить себя от сексуальных домогательств в путешествиях

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Альянс турагентств указал на страны, в которые женщинам стоит отправляться с осторожностью

Туризм

Проблема с сексуальными домогательствами со стороны местных мужчин к иностранным женщинам из популярных туристических направлений в основном актуальна для Индии и Шри-Ланки, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств РФ (АТА) Александр Мкртчян, отвечая на вопрос о странах, где это происходит чаще всего с туристками из России. По его словам, это связано с особенностями местной культуры.

"Это преимущественно Индия и Шри-Ланка. В других странах случаев домогательств или насилия гораздо меньше. Это касается не только россиянок, но и женщин из Европы: американок, француженок, итальянок, немок, англичанок", — подчеркнул он.

Мкртчян объяснил, что традиции этих стран запрещают секс перед браком. Кроме того, местные женщины часто остаются недоступными для мужчин из-за бедности: многие не могут себе позволить брак даже к 40 годам из-за нехватки денег на выкуп невесты.

В ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach произошел инцидент с домогательством. Рум-бой проник в номер, где отдыхали россиянки, разделся, лег между ними и начал мастурбировать. Возникла драка между сотрудниками отеля и одним из мужчин, приехавших на помощь девушкам.

Посольство России взяло на себя защиту граждан РФ. В свете учащающихся инцидентов с участием россиян посольство призвало соотечественников рассмотреть возможность покинуть остров. Однако впоследствии дипломаты заверили, что обстановка на острове не представляет серьезной угрозы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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