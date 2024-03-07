Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Торт из печенья с творогом и черносливом: его сможет сделать даже далёкий от готовки мужчина
Европейские регуляторы требуют физические кнопки в автомобилях с 2026 года
В ЦБ обсудили факторы, влияющие на цены в магазинах
Посольство США и МИД Великобритании высказались о возможных терактах
АСН: Дочерние компании "Газпрома" требуют от СК "Согаз" 250 млн рублей
Как вырастить хосты и правильно ухаживать за ними
Вышел трейлер сериала Fallout
Как убрать висячий живот
BMJ: обнаружена тенденция потребления человеком вредной магазинной еды
Лучшие зимние каникулы: почему Таиланд, ОАЭ и Индонезия - топовые направления для Российских туристов

OneTwoTrip: какие направления предпочитали российские отдыхающие для проведения зимних каникул

1:20
Туризм

Чаще всего жители России выбирали Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезию для проведения зимних каникул, по данным исследования компании OneTwoTrip.

OneTwoTrip: какие направления предпочитали российские отдыхающие для проведения зимних каникул
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Отмечается, что Таиланд оказался наиболее популярным направлением, привлекая около половины туристов, которые предпочитали долгосрочное пребывание. Большинство из них останавливались не в пятизвездочных отелях, а в трехзвездочных гостиницах.

Объединенные Арабские Эмираты заняли второе место в списке предпочтений. Зимой около 37 процентов российских туристов выбирали их в качестве места для постоянного пребывания. Однако отдых в ОАЭ был довольно дорогим.

Третьим популярным направлением стала Индонезия, которая считается более доступной для путешественников с ограниченным бюджетом, сообщает портал "Газета.ru".

Также аналитики проанализировали данные о бронированиях и опубликовали список самых востребованных стран для пляжного отдыха в начале весны 2024 года.

В 2024 году цены на отдых в Турции значительно снизились для российских туристов. Местные отельеры уменьшили стоимость на 20 процентов и планируют еще большие скидки, чтобы привлечь обратно поток российских посетителей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Зверобой: многофункциональное растение для вашего дачного участка
Это растение может играть разнообразные роли. Рассказываем о зверобое
Кошачий рай: доказательство тому, что в квартире можно спокойно уместить 170 кошек
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Всё больше американцев поддерживает отделение своих штатов от США Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Животик лопается: эта порода собак, которая приобретается, чтобы постоянно смеяться
Рассказываем о настурции, которая станет отличным дополнением к вашему саду
Рассказываем о настурции, которая станет отличным дополнением к вашему саду
Последние материалы
АСН: Дочерние компании "Газпрома" требуют от СК "Согаз" 250 млн рублей
Как вырастить хосты и правильно ухаживать за ними
Вышел трейлер сериала Fallout
OneTwoTrip: какие направления предпочитали российские отдыхающие для проведения зимних каникул
Как убрать висячий живот
BMJ: обнаружена тенденция потребления человеком вредной магазинной еды
Светлана Бондарчук рассказала о своём разводе
Чем лучше заправить салат — майонезом или маслом?
Избегайте повреждений: вредные привычки, которые могут навредить волосам
Нуарный стелс-экшн Sleight of Hand: карты и ведьмовство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников