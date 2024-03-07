Лучшие зимние каникулы: почему Таиланд, ОАЭ и Индонезия - топовые направления для Российских туристов

OneTwoTrip: какие направления предпочитали российские отдыхающие для проведения зимних каникул

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чаще всего жители России выбирали Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезию для проведения зимних каникул, по данным исследования компании OneTwoTrip.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Отмечается, что Таиланд оказался наиболее популярным направлением, привлекая около половины туристов, которые предпочитали долгосрочное пребывание. Большинство из них останавливались не в пятизвездочных отелях, а в трехзвездочных гостиницах.

Объединенные Арабские Эмираты заняли второе место в списке предпочтений. Зимой около 37 процентов российских туристов выбирали их в качестве места для постоянного пребывания. Однако отдых в ОАЭ был довольно дорогим.

Третьим популярным направлением стала Индонезия, которая считается более доступной для путешественников с ограниченным бюджетом, сообщает портал "Газета.ru".

Также аналитики проанализировали данные о бронированиях и опубликовали список самых востребованных стран для пляжного отдыха в начале весны 2024 года.

В 2024 году цены на отдых в Турции значительно снизились для российских туристов. Местные отельеры уменьшили стоимость на 20 процентов и планируют еще большие скидки, чтобы привлечь обратно поток российских посетителей.