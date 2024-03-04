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Новые штрафы: российские авиакомпании обязаны предоставлять информацию о рейсах или платить 200 тысяч рублей

В России планируют ввести штрафы для авиакомпаний, которые не информируют о своих рейсах

Туризм

В России поступило предложение о введении штрафов в размере 200 тысяч рублей для авиакомпаний, которые не обеспечивают пассажиров информацией о статусе рейса.

В России планируют ввести штрафы для авиакомпаний, которые не информируют о своих рейсах
Фото: Известия

Согласно информации из "Парламентской газеты", согласно федеральным авиационным правилам, авиакомпании должны информировать пассажиров о времени вылета и прилета, а также о начале и окончании посадки. Проект закона, предусматривающий штраф до 200 тысяч рублей за неисполнение этих обязанностей, был подготовлен депутатами. Общероссийское объединение пассажиров поддержало эту инициативу, отметив случаи, когда информация не предоставлялась полностью или вовсе, что может привести к неудобствам для пассажиров и потере ими времени и денег.

Напомним, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до вылета, и в случае опоздания пассажир может быть отказан в посадке. Однако, если время посадки еще не истекло, есть шанс успеть на рейс. Если пассажир прибывает в аэропорт после закрытия посадки, ему может быть отказано в посадке, хотя есть возможность получить компенсацию в случае уважительных причин опоздания, таких как длительная проверка пассажира и его багажа. В случае отсутствия мест на борту авиакомпания должна компенсировать стоимость билета и предоставить билеты на следующий рейс.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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