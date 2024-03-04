Биометрический паспорт: страны, доступные для россиян и особенности новой системы въезда/выезда

Какие страны смогут посещать российские граждане без использования биометрического паспорта

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

С начала второй половины 2024 года россиянам потребуется биометрический паспорт для поездок в Европу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Это связано с запуском новой системы въезда/выезда (EES), которая требует наличие биометрического паспорта у всех путешественников.

Фото: freepik.com

Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал "Парламентской газете", какие страны останутся доступными для россиян без биометрического паспорта. Он напомнил, что старый паспорт будет действителен везде, кроме стран Евросоюза. Среди этих стран — Эмираты, Мальдивы и даже США, где можно посетить по старому российскому заграничному паспорту.

Тем не менее, в Европе по старым паспортам россиянам останутся доступны Кипр и Ирландия. Несмотря на то, что они являются частью ЕС, они не будут подключены к системе EES, и паспорта будут проверяться и штамповаться вручную при въезде и выезде.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов прокомментировал введение биометрических требований в Европе, отметив, что всегда можно устроить путешествия к друзьям на Востоке или на Юге.

По его мнению, также важно установить взаимное признание внутренних паспортов в странах ЕАЭС. Он также отметил, что гражданам Финляндии, Прибалтики и другим критикам России придется пройти строгое собеседование в российском посольстве для получения визы в Россию, и размер визового сбора для них будет соответствовать доле золотовалютных резервов, которые они якобы украли у России.