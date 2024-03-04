Россиянам рассказали о пяти бесплатных возможностях на борту самолета, чтобы сделать полет приятным и комфортным

Туристам перечислили 5 бесплатных вещей, которые они могут попросить в самолете

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Полет на самолете может быть еще приятнее при условии, что вы будете знать о бесплатных вещах, которые положены пассажирам согласно правилам авиакомпании. "The Sun" перечислил пять из них.

Фото: https://www.securitymedia.ru

Путешественники с детьми оценят бесплатные детские наборы. Они содержат журналы, где дети могут записывать информацию о полете и просить капитана расписаться. Это делает полет более интересным и позволяет детям запомнить приключения.

Также стоит помнить, что вода предоставляется бесплатно. Но важно учитывать, что бак на борту не так уж часто очищается. Поэтому предлагается брать бутилированную воду в аэропорту.

Специальными носками на дальних рейсах авиакомпании минимизируют риск тромбоза глубоких вен у пассажиров. Проверить доступность этой услуги лучше заранее. Также некоторые авиаперевозчики предоставляют стоматологические наборы для ухода за полостью рта в полете. Это вполне логично при том что на борту пассажиров кормят.

Во многих авиакомпаниях выдают беруши и маски для сна. Нужно просто обратиться к стюардессе, чтобы получить их. Итак, чтобы сделать ваш полет более приятным и комфортным, обратите внимание на эти бесплатные услуги, предлагаемые бортпроводниками.