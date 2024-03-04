Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Кирове создали биоплёнку на основе лактобактерий
"Я предпочел бы покинуть этот самолет!". Пассажиры, которые отказываются лететь на Boeing 737 Max
Попытка ограбления магазина на юго-востоке Москвы: "Не грози Рязанскому проспекту!"
Какую правильно подобрать воду для черепах
Пригожин назвал артистов, которые могут исполнить гимн России
Иван Охлобыстин признался, что Артур Смольянинов* для него умер
РИА Новости: создано универсальное противоядие от самых смертоносных змей
Измени подход: соблюдайте правила домашнего ухода за ресницами, включая регулярное очищение и применение масла
В Минюсте Украины предложили мобилизовывать осужденных за коррупцию и нарушение ПДД
Россиянам рассказали о пяти бесплатных возможностях на борту самолета, чтобы сделать полет приятным и комфортным

Туристам перечислили 5 бесплатных вещей, которые они могут попросить в самолете

1:16
Туризм

Полет на самолете может быть еще приятнее при условии, что вы будете знать о бесплатных вещах, которые положены пассажирам согласно правилам авиакомпании. "The Sun" перечислил пять из них.

Туристам перечислили 5 бесплатных вещей, которые они могут попросить в самолете
Фото: https://www.securitymedia.ru

Путешественники с детьми оценят бесплатные детские наборы. Они содержат журналы, где дети могут записывать информацию о полете и просить капитана расписаться. Это делает полет более интересным и позволяет детям запомнить приключения.

Также стоит помнить, что вода предоставляется бесплатно. Но важно учитывать, что бак на борту не так уж часто очищается. Поэтому предлагается брать бутилированную воду в аэропорту.

Специальными носками на дальних рейсах авиакомпании минимизируют риск тромбоза глубоких вен у пассажиров. Проверить доступность этой услуги лучше заранее. Также некоторые авиаперевозчики предоставляют стоматологические наборы для ухода за полостью рта в полете. Это вполне логично при том что на борту пассажиров кормят.

Во многих авиакомпаниях выдают беруши и маски для сна. Нужно просто обратиться к стюардессе, чтобы получить их. Итак, чтобы сделать ваш полет более приятным и комфортным, обратите внимание на эти бесплатные услуги, предлагаемые бортпроводниками.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Вашингтон не заинтересован в сегодняшнем перемирии России и Украины Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Последние материалы
"Ростех": Танк Т-14 "Армата" не используется в зоне СВО из-за высокой стоимости
Британский полковник Грант назвал задачи ВСУ
Специалист по кибербезопасности предупредил о критической уязвимости WhatsApp
Скраб, пилинг или энзимы: что выбрать
На Петербургском нефтяном терминале нашли БПЛА с 20 кг взрывчатки
МИД РФ вызвал посла Германии
Зачем собакам перепонки
Президентская программа "Время героев" собрала 14 тысяч заявок за первые сутки
Disney планирует вернуть Джонни Деппа на съёмки "Пиратов Карибского моря"
Неизвестные пытались взорвать железнодорожный мост в Самарской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников