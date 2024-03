Опытный путешественник заявил, что пассажирам самолетов опасно пользоваться туалетной бумагой

Известный блогер поделился информацией о "темной стороне" использования туалетной бумаги в самолете и об опасных моментах с гигиеной на борту, которые стоит учесть пассажирам, включая путешественников из России.

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.