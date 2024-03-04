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Опытный путешественник заявил, что пассажирам самолетов опасно пользоваться туалетной бумагой 

Россиянам советуют не пользоваться туалетной бумагой в самолетах чтобы ничем не заразиться

1:13
Туризм

Известный блогер поделился информацией о "темной стороне" использования туалетной бумаги в самолете и об опасных моментах с гигиеной на борту, которые стоит учесть пассажирам, включая путешественников из России.

Россиянам советуют не пользоваться туалетной бумагой в самолетах чтобы ничем не заразиться
Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.

Блогер советует пользоваться в самолете полотенцами или салфетками для рук, потому что они закреплены гораздо выше, чем рулоны с туалетной бумагой. Он объясняет это тем, что если турбулентность застигает мужчин в туалете за их "делами", то моча может разбрызгиваться по всей кабинке.

Комментаторы в блоге пришли к выводу, что в таком случае лучше носить свою туалетную бумагу в самолетах. Некоторые заявили, что вообще стараются не ходить по нужде во время перелета. Стюардессы, кстати, рекомендуют ходить в туалет в обуви потому что уборка туалета самолета ограничена временем из-за более срочных задач, и его чистят и дезинфицируют только непосредственно перед вылетом, затем каждые полчаса просто проверяют состояние.

Чтобы защититься от микробов, рекомендуется носить маску в туалете на борту самолета, потому что он подобен шкафу с плохой вентиляцией, где приходится дышать воздухом после других людей, возможно даже вдыхание фекальных частиц, летающих в воздухе после смыва.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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