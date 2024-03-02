Экс-работник службы безопасности выделил два малоизвестных предмета, которые рекомендуется взять с собой в путешествие

Бывший работник администрации транспортной безопасности США поделился рекомендациями о том, какие две вещи всегда стоит иметь с собой во время поездок. Эту информацию опубликовал журнал Travel and Leisure.
Как отмечает Калеб Хармон-Маршалл, первым необходимым предметом в путешествии является компактный органайзер для украшений. Он советует хранить его в ручной клади, так как в случае необходимости снять украшения при досмотре в аэропорту, это можно сделать быстро и без лишних проблем.
Кроме того, эксперт рекомендует всегда иметь при себе одноразовые бахилы, которые могут пригодиться при прохождении контроля безопасности. Этот недорогой аксессуар занимает мало места в ручной клади и может быть очень полезным.
"Лично для меня это гораздо предпочтительнее, чем стоять на грязном полу аэропорта в одних носках", — добавил он.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.