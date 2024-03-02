Экс-работник службы безопасности выделил два малоизвестных предмета, которые рекомендуется взять с собой в путешествие

Как обезопасить себя и сохранить удобство в путешествиях

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бывший работник администрации транспортной безопасности США поделился рекомендациями о том, какие две вещи всегда стоит иметь с собой во время поездок. Эту информацию опубликовал журнал Travel and Leisure.

Фото: Safari by Ferdinand Reus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как отмечает Калеб Хармон-Маршалл, первым необходимым предметом в путешествии является компактный органайзер для украшений. Он советует хранить его в ручной клади, так как в случае необходимости снять украшения при досмотре в аэропорту, это можно сделать быстро и без лишних проблем.

Кроме того, эксперт рекомендует всегда иметь при себе одноразовые бахилы, которые могут пригодиться при прохождении контроля безопасности. Этот недорогой аксессуар занимает мало места в ручной клади и может быть очень полезным.