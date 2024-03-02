Как избежать дискомфорта после путешествия на самолете: выполнить упражнение "Кот и корова"

Эти три упражнения способствуют восстановлению после продолжительного перелета

Путешествия всегда приносят радость, однако долгие перелеты могут вызвать дискомфорт. Всё "затекает", и движение становится затруднительным. Тем не менее, эксперты утверждают, что существуют способы справиться с этой проблемой.

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Indianexpress рассказывает о том, какие упражнения помогут вернуться к нормальному состоянию после длительного перелета.

Упражнение "Кот и корова" для растяжки:

Встаньте прямо, разведите ноги на ширине плеч. Вдохните глубоко, разведите руки в стороны, выпячивая грудь и выгибая спину. На выдохе сведите лопатки вместе, округляя спину и прижимая подбородок к груди. Повторите несколько раз.



Упражнение для грудной клетки:

Встаньте прямо, положите руки на затылок, переплетите пальцы. Глубоко вдохните, нагнитесь так, чтобы грудь образовала букву "C". На выдохе вернитесь в исходное положение, выгибая верхнюю часть спины к потолку и сведя лопатки. Поднимите голову, сохраняя нейтральное положение шеи. Повторите несколько раз.

Упражнение для подвижности шеи: