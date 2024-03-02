Как избежать дискомфорта после путешествия на самолете: выполнить упражнение "Кот и корова"

Путешествия всегда приносят радость, однако долгие перелеты могут вызвать дискомфорт. Всё "затекает", и движение становится затруднительным. Тем не менее, эксперты утверждают, что существуют способы справиться с этой проблемой.
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Indianexpress рассказывает о том, какие упражнения помогут вернуться к нормальному состоянию после длительного перелета.
Упражнение "Кот и корова" для растяжки:
Встаньте прямо, разведите ноги на ширине плеч.
Вдохните глубоко, разведите руки в стороны, выпячивая грудь и выгибая спину.
На выдохе сведите лопатки вместе, округляя спину и прижимая подбородок к груди.
Повторите несколько раз.
Упражнение для грудной клетки:
Встаньте прямо, положите руки на затылок, переплетите пальцы.
Глубоко вдохните, нагнитесь так, чтобы грудь образовала букву "C".
На выдохе вернитесь в исходное положение, выгибая верхнюю часть спины к потолку и сведя лопатки.
Поднимите голову, сохраняя нейтральное положение шеи.
Повторите несколько раз.
Упражнение для подвижности шеи:
Сядьте на удобный стул, выпрямите спину.
Глубоко вдохните, на выдохе медленно поверните голову вправо, чтобы подбородок смотрел на правое плечо.
Удерживайтесь в этой позиции несколько секунд и вернитесь в исходное положение.
Повторите упражнение на обе стороны несколько раз.
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