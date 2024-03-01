Необычности жилищных условий: взгляд немецкого путешественника на квартиры в России

Немец опешил: впечатления иностранца о квартирах россиян

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Обычные для нас вещи могут показаться необычными для жителей других стран. Турист из Германии по имени Матиас, который путешествовал по России, поделился своими впечатлениями о том, что его поразило в квартирах местных жителей, сообщает "Турпром" со ссылкой на канал "Где нам жить".

Фото: Собственная работа by Жорж Сеген (Okki) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.

Для гостя из-за границы неожиданным оказалось наличие раздельных ванной комнаты и туалета. Это было обусловлено размером помещений, которыми располагал Матиас.

"Я бы не имел никаких претензий, если бы только туалет был не таким крошечным. Хоть я и не страдаю от клаустрофобии, но по ощущениям кажется, что ты выполняешь свои дела в шкафу или гардеробной".

Однако Матиаса приятно удивило отделение кухни от гостиной. По его мнению, это разумное решение, поскольку запахи приготавливаемых блюд остаются на кухне и не распространяются на остальные помещения.

"Есть, правда, одно условие: квартира должна быть достаточно просторной, иначе такое решение только сократит полезное пространство".

Матиас получил негативные впечатления от мусоропроводов, которые часто встречаются в российских домах. По его мнению, логичнее размещать мусорные контейнеры на улице и использовать их для раздельного сбора отходов.