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Необычности жилищных условий: взгляд немецкого путешественника на квартиры в России

Немец опешил: впечатления иностранца о квартирах россиян

1:24
Туризм

Обычные для нас вещи могут показаться необычными для жителей других стран. Турист из Германии по имени Матиас, который путешествовал по России, поделился своими впечатлениями о том, что его поразило в квартирах местных жителей, сообщает "Турпром" со ссылкой на канал "Где нам жить".

Немец опешил: впечатления иностранца о квартирах россиян
Фото: Собственная работа by Жорж Сеген (Okki) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.

Для гостя из-за границы неожиданным оказалось наличие раздельных ванной комнаты и туалета. Это было обусловлено размером помещений, которыми располагал Матиас.

"Я бы не имел никаких претензий, если бы только туалет был не таким крошечным. Хоть я и не страдаю от клаустрофобии, но по ощущениям кажется, что ты выполняешь свои дела в шкафу или гардеробной".

Однако Матиаса приятно удивило отделение кухни от гостиной. По его мнению, это разумное решение, поскольку запахи приготавливаемых блюд остаются на кухне и не распространяются на остальные помещения.

"Есть, правда, одно условие: квартира должна быть достаточно просторной, иначе такое решение только сократит полезное пространство".

Матиас получил негативные впечатления от мусоропроводов, которые часто встречаются в российских домах. По его мнению, логичнее размещать мусорные контейнеры на улице и использовать их для раздельного сбора отходов.

"Это несанитарно, скопление мусора внутри здания привлекает вредителей, насекомых и другие нежелательные существа".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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