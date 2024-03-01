Необычности жилищных условий: взгляд немецкого путешественника на квартиры в России

Обычные для нас вещи могут показаться необычными для жителей других стран. Турист из Германии по имени Матиас, который путешествовал по России, поделился своими впечатлениями о том, что его поразило в квартирах местных жителей, сообщает "Турпром" со ссылкой на канал "Где нам жить".
Для гостя из-за границы неожиданным оказалось наличие раздельных ванной комнаты и туалета. Это было обусловлено размером помещений, которыми располагал Матиас.
"Я бы не имел никаких претензий, если бы только туалет был не таким крошечным. Хоть я и не страдаю от клаустрофобии, но по ощущениям кажется, что ты выполняешь свои дела в шкафу или гардеробной".
Однако Матиаса приятно удивило отделение кухни от гостиной. По его мнению, это разумное решение, поскольку запахи приготавливаемых блюд остаются на кухне и не распространяются на остальные помещения.
"Есть, правда, одно условие: квартира должна быть достаточно просторной, иначе такое решение только сократит полезное пространство".
Матиас получил негативные впечатления от мусоропроводов, которые часто встречаются в российских домах. По его мнению, логичнее размещать мусорные контейнеры на улице и использовать их для раздельного сбора отходов.
"Это несанитарно, скопление мусора внутри здания привлекает вредителей, насекомых и другие нежелательные существа".
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.