Новое требование на Эвересте: обязательные чипы для отслеживания местоположения альпинистов

Предстоящий сезон восхождений на Эверест в Непале будет включать в себя новое требование: все альпинисты обязаны будут арендовать специальные чипы для отслеживания своего местоположения. Эту информацию передает CNN.

Фото: Mount Everest as seen from Drukair2.jpg by Mount_Everest_as_seen_from_Drukair2.jpg: shrimpo1967 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license