Новое требование на Эвересте: обязательные чипы для отслеживания местоположения альпинистов

Альпинистов, желающих покорить Эверест, будут обязывать арендовать специальные чипы

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Предстоящий сезон восхождений на Эверест в Непале будет включать в себя новое требование: все альпинисты обязаны будут арендовать специальные чипы для отслеживания своего местоположения. Эту информацию передает CNN.

Фото: Mount Everest as seen from Drukair2.jpg by Mount_Everest_as_seen_from_Drukair2.jpg: shrimpo1967 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

"Несколько компаний уже предоставляют чипы для отслеживания, но с этого сезона это правило будет обязательным для всех альпинистов," — отмечает Ракеш Гурунг, директор департамента туризма Непала.

Это нововведение призвано повысить безопасность альпинистов и сократить время поиска в случае чрезвычайных ситуаций.

По статистике, в прошлом году в Непале было выдано 478 разрешений на восхождение на Эверест. В 2023 году двенадцать альпинистов погибли во время восхождения, а еще пятеро считаются пропавшими без вести.

Аренда чипов, которые будут крепиться к курткам, будет стоить от 10 до 15 долларов.