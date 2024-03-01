Новое требование на Эвересте: обязательные чипы для отслеживания местоположения альпинистов

Предстоящий сезон восхождений на Эверест в Непале будет включать в себя новое требование: все альпинисты обязаны будут арендовать специальные чипы для отслеживания своего местоположения. Эту информацию передает CNN.
"Несколько компаний уже предоставляют чипы для отслеживания, но с этого сезона это правило будет обязательным для всех альпинистов," — отмечает Ракеш Гурунг, директор департамента туризма Непала.
Это нововведение призвано повысить безопасность альпинистов и сократить время поиска в случае чрезвычайных ситуаций.
По статистике, в прошлом году в Непале было выдано 478 разрешений на восхождение на Эверест. В 2023 году двенадцать альпинистов погибли во время восхождения, а еще пятеро считаются пропавшими без вести.
Аренда чипов, которые будут крепиться к курткам, будет стоить от 10 до 15 долларов.
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