Погрузитесь в мир старинных пород: экскурсии по музею русских лошадей стали возможными в Тюмени

В Тюмени создают дом-музей, посвященный русским породам лошадей

2:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России существует множество уникальных музеев — от музея мыши до музея валенка, от музея счастья до музея суеверий. Под Тюменью уже почти два года два человека создают дом-музей русских пород лошадей. Он только в этом зимнем сезоне начал проводить экскурсии, после того как стал готов к посещению. Жители города в восторге от идеи видеть живых лошадей (как будто раньше видели их только на картинках!). Можно было бы удивиться, но лучше давайте позволим им знакомиться, восхищаться и обретать гармонию с природой через знакомство с ее удивительными представителями.

Фото: https://stablemanagement.com/

Стремление Ксении Сафоновой и Сергея Пахомова создать этот музей является похвальной миссией, выросшей из их хобби. Они объясняют свои намерения тем, что лошадь помогает человеку вспомнить его историю и быть свидетелем и совестью народов. Поэтому важно рассказывать о них постоянно и с увлечением. Давайте заглянем внутрь и узнаем, с чего началось это необычное дело для этой пары.

История Ксении — это история о том, что мечты сбываются, если очень сильно захотеть. Когда ей было девять лет, ее бабушка-агроном водила на конюшню, где держал лошадей ее друг. Она начинала с увлечения, а затем получила специальное обучение. Она брала уроки у Николая Шилохвостова, известного в Тюмени чемпиона и родоначальника конноспортивного движения. Ее бабушка подарила ей первого друга — красавца-гиганта по имени Фараон.

Пару лет назад семья переехала за город и завела четырех лошадей. Им пришла идея начать коллекцию русских пород лошадей. Сейчас у них более 20 лошадей — взрослые, подростки и малыши. Им остается только донская порода, которая даже в России становится редкостью. Они планируют отправиться в Казахстан летом на переговоры, чтобы получить "золотого" представителя этой породы.