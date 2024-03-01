Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Чебоксарах онкологи удалили у пациентки огромную опухоль с зубами и волосами
Как избежать растрескивания кочанов капусты
Эндокринолог Вараева рассказал, как отличить эмоциональный голод от обычного
Зачем вам бандажное обертывание и как его сделать дома
Трейлер Test Drive Unlimited Solar Crown появился в сети
Комментатор Орлов назвал Санкт-Петербург "футбольной столицей по определению"
На какой скорости расход топлива в машине минимален
Масштабная презентация в пресс-центре проекта "Формула успеха"
Этот суп из батата и арахиса поможет контролировать уровень сахара в крови
Туристы не хотят терять мультивизы из-за необходимости замены заграничных паспортов с ошибками

Как избежать проблем с загранпаспортом: лучшие стратегии для туристов

Туризм

Закон о недействительности заграничного паспорта из-за ошибок и опечаток уже действует три месяца, но каждый день приносит новые неожиданности для туристов. Некоторые обнаруживают, что их документы нужно заменить сразу после получения мультивизы, такой как долгосрочный шенген. Этот процесс не только затратен и трудоемок, но и в настоящее время представляет серьезные трудности. Люди сталкиваются с дилеммой: заменить паспорт и рисковать потерять право на въезд в страну из-за невозможности переноса данных и виз на новый документ, или же путешествовать с текущим паспортом и рискнуть быть задержанным на границе.

Как избежать проблем с загранпаспортом: лучшие стратегии для туристов
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Туристы пытаются найти решение для своей ситуации. Они обсуждают свои планы в социальных сетях. Например, одним из способов может быть наличие двух заграничных паспортов. По закону российским гражданам позволяется иметь одновременно обычный пятилетний и биометрический десятилетний паспорт. Если один из них не содержит ошибок, то его можно использовать для вылета из России и только потом, при пересечении границы на следующем этапе путешествия, предъявить другой документ. Иностранные пограничники часто не обращают внимание на опечатки или транслитерацию имен и фамилий, а также не требуют сравнивать данные с внутренними документами.

Те, кто не имеют второго заграничного паспорта, ищут другие варианты. Например, они могут использовать внутренний российский паспорт для полета через дополнительную стыковку в одной из стран, доступных для въезда по внутреннему паспорту. В настоящее время это возможно для поездок в:

  • Армению.
  • Белоруссию.
  • Казахстан.
  • Киргизию.
  • Таджикистан.

Затем они планируют использовать заграничный паспорт с визой для продолжения путешествия за границу. Однако они беспокоятся о возможных вопросах о том, как они покинули Россию без штампов о выезде, но готовы к длительным объяснениям.

Даже наличие двух паспортов не всегда помогает отдыхающим. Например, известен случай, когда одному мужчине пришлось нести паспорт на замену из-за ошибки в месте его рождения. Этот инцидент заставил его заменить и заграничный паспорт. Он предъявил только один паспорт в МВД, у которого скоро истек срок действия, а второй с визами оставил дома. Однако ведомство потребовало предъявить и второй паспорт для замены.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова Северокорейские ракеты KN-23 в российской армии: слухи и реальность Дмитрий Плотников
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
Последние материалы
В Чебоксарах онкологи удалили у пациентки огромную опухоль с зубами и волосами
Как избежать растрескивания кочанов капусты
Как избежать проблем с загранпаспортом: лучшие стратегии для туристов
Эндокринолог Вараева рассказал, как отличить эмоциональный голод от обычного
Зачем вам бандажное обертывание и как его сделать дома
Трейлер Test Drive Unlimited Solar Crown появился в сети
Комментатор Орлов назвал Санкт-Петербург "футбольной столицей по определению"
На какой скорости расход топлива в машине минимален
Масштабная презентация в пресс-центре проекта "Формула успеха"
Этот суп из батата и арахиса поможет контролировать уровень сахара в крови
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников