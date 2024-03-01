Туристы не хотят терять мультивизы из-за необходимости замены заграничных паспортов с ошибками

Как избежать проблем с загранпаспортом: лучшие стратегии для туристов

Закон о недействительности заграничного паспорта из-за ошибок и опечаток уже действует три месяца, но каждый день приносит новые неожиданности для туристов. Некоторые обнаруживают, что их документы нужно заменить сразу после получения мультивизы, такой как долгосрочный шенген. Этот процесс не только затратен и трудоемок, но и в настоящее время представляет серьезные трудности. Люди сталкиваются с дилеммой: заменить паспорт и рисковать потерять право на въезд в страну из-за невозможности переноса данных и виз на новый документ, или же путешествовать с текущим паспортом и рискнуть быть задержанным на границе.

Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Туристы пытаются найти решение для своей ситуации. Они обсуждают свои планы в социальных сетях. Например, одним из способов может быть наличие двух заграничных паспортов. По закону российским гражданам позволяется иметь одновременно обычный пятилетний и биометрический десятилетний паспорт. Если один из них не содержит ошибок, то его можно использовать для вылета из России и только потом, при пересечении границы на следующем этапе путешествия, предъявить другой документ. Иностранные пограничники часто не обращают внимание на опечатки или транслитерацию имен и фамилий, а также не требуют сравнивать данные с внутренними документами.

Те, кто не имеют второго заграничного паспорта, ищут другие варианты. Например, они могут использовать внутренний российский паспорт для полета через дополнительную стыковку в одной из стран, доступных для въезда по внутреннему паспорту. В настоящее время это возможно для поездок в:

Армению.

Белоруссию.

Казахстан.

Киргизию.

Таджикистан.

Затем они планируют использовать заграничный паспорт с визой для продолжения путешествия за границу. Однако они беспокоятся о возможных вопросах о том, как они покинули Россию без штампов о выезде, но готовы к длительным объяснениям.

Даже наличие двух паспортов не всегда помогает отдыхающим. Например, известен случай, когда одному мужчине пришлось нести паспорт на замену из-за ошибки в месте его рождения. Этот инцидент заставил его заменить и заграничный паспорт. Он предъявил только один паспорт в МВД, у которого скоро истек срок действия, а второй с визами оставил дома. Однако ведомство потребовало предъявить и второй паспорт для замены.