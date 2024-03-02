Морские приключения: какие моря в России покорили сердца туристов в 2023 году

Названы наиболее популярные среди туристов морские направления в России

В 2023 году Баренцево и Каспийское моря оказались на пике популярности среди российских туристов, согласно исследованию МТС Travel.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По результатам исследования отмечается, что туристический поток к этим морям увеличился на 57% и 20% соответственно. Третье место заняло Охотское море с приростом в 11%, за которым следуют Белое (9%) и Черное (8%).

Информация из исследования также показывает, что поездки, включающие посещение морских побережий, составили 10% от общего числа путешествий в стране в 2023 году, согласно сервису бронирования отелей МТС Travel.

Также стало известно, что предпочтения VIP-туристов из России склоняются к европейским направлениям, несмотря на геополитические вызовы. В числе самых востребованных стран оказались Италия, Греция и Франция.