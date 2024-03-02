Откройте для себя природное волшебство: водопады, колибри и приключения на острове Доминика

Остров Доминика: загадочный уголок, который стоит исследовать до прибытия круизных судов

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Остров Доминика, удаленный в Карибском море, привлекает внимание своими каскадами водопадов, термальными источниками и игривыми колибри. Однако возможное строительство нового аэропорта и увеличение числа туристов могут привести к утрате его дикой природы.

Фото: Цифровое фото, сделанное пользователем: Postdlf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Тропа к водопаду Миддлхэм на острове Доминика полна влажных листьев, скользких черных камней и корней деревьев, образующих ступени. Это словно путь из вымышленного мира, укутанный густой зеленью, который подходит для приключений хоббитов и фей. Солнечный свет, проникающий сквозь листву, создает в тумане радужные дуги, так близко, что кажется, что можно дотронуться до них. Колибри суетятся тут и там, поглощая нектар с огромных цветков.

Доминика, протяженностью 29 миль и в самом широком месте 16 миль, является одним из самых диковинных островов в Карибском бассейне. Этот остров, бывшая британская колония, находится в восточной части Карибского моря между Гваделупой и Мартиникой. Многие путешественники прибывают в столицу острова, Розо. Благодаря своему суровому рельефу, разделенному вулканическими горами с коническими вершинами, Доминика была последним карибским островом, который был колонизирован европейцами.

Даже сегодня, чтобы добраться до этого тропического убежища и исследовать его, согласно списку "52 мест, которые стоит посетить в 2024 году" от New York Times, потребуется жажда приключений, терпение и крепкий нерв. Прямых рейсов из Соединенных Штатов ограниченное количество, и по прибытии путешествие только начинается. Путешествие по острову на арендованной машине включает в себя поездки к местам ночлега, походы и подводное плавание с маской и трубкой, а также встречи с местными экспертами. Обычно это связано с долгими, вызывающими тошноту поездками по узким бетонным дорожкам, проложенным в горных джунглях в прошлом веке киркой, лопатой и тачкой.

Доминика | Эко-курорт на Карибах + второе гражданство