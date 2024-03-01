Майские приключения в Таиланде, Вьетнаме и не только: выгодные предложения для парных путешествий

Названы наиболее популярные азиатские направления для поездок в майские каникулы

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты из Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули популярность азиатских стран для поездок в майские праздники.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

В этом списке лидером оказался Таиланд, где можно провести 11-12 дней в отеле категории три или четыре звезды с завтраками включенными в стоимость за 168 тысяч рублей на двоих. На китайском острове Хайнань отдых обходится на тысячу рублей дороже. Поездка на Гоа в мае обойдется от 170 тысяч рублей на двоих, на Шри-Ланке — от 176 тысяч.

Отдых для двоих во Вьетнаме начинается от 188 тысяч рублей, в то время как в Малайзии стоимость немного выше — от 223 тысяч. Согласно данным экспертов, каникулы в Индонезии доступны от 258 тысяч, а на Филиппинах — от 280 тысяч рублей на двоих.