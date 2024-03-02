Открытие "Эпицентра развлечений" в Сочи: новая эра туризма

В горах Сочи будет возведён "Эпицентр Развлечений"

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последние годы игорные зоны в России сместили свой фокус с азартных игр на развитие событийного туризма и разнообразных развлекательных мероприятий. Дмитрий Анфиногенов, руководитель развития в игорной зоне "Красная Поляна" и председатель Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, поделился с АТОР новыми инициативами и проектами, запущенными в Сочи, сообщает Центральная Служба Новостей. Он отметил значительный вклад проведения олимпийских игр в Сочи десять лет назад в привлечение внимания к игорному кластеру "Красная Поляна", который превратил его в популярное место для туристов. Также он отметил, что сегодняшнее здание "Казино Сочи" изначально было задействовано в качестве главного медиацентра олимпийских игр, что послужило отправной точкой для развития туризма в регионе.

Фото: Собственная работа by Arne Müseler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.

Анфиногенов также упомянул рост числа иностранных туристов и приспособление игорной зоны к изменяющимся условиям, включая пандемию и санкционные ограничения, с акцентом на привлечение местных туристов и разработку новых направлений для международного рынка. Растущий интерес к внутреннему туризму и изменения в предпочтениях путешественников стимулировали создание новых развлекательных проектов, которые привлекли дополнительных посетителей.

Одной из ключевых стратегий по расширению туристических возможностей является строительство "Эпицентра развлечений" — первого в своем роде развлекательного центра мирового класса с инвестициями в размере около 9 миллиардов рублей, запланированного к открытию в 2024 году. Проект обещает предложить разнообразные развлечения и стать значимым фактором для привлечения туристов, а также создать более 500 новых рабочих мест, что способствует укреплению экономического потенциала Сочи.