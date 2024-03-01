Множество гостей Москвы из КНР, прибывающих в деловых целях, затем возвращаются туда отдыхнуть

Москва успешно наращивает в свой адрес поток иностранных туристов

3:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Москва, как и Санкт-Петербург, является основным местом прибытия иностранных туристов в Россию. Глава управления международного взаимодействия комитета по туризму Москвы, Булат Нурмуханов, рассказал газете "Коммерсантъ" о том, как меняется профиль посетителей столицы.

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— Какова ожидаемая доля интуристов в общем потоке туристов Москвы на этот год? — По данным мэра, в прошлом году в Москву прибыло 24,5 миллиона туристов, большинство из которых были из других регионов России, а 2,3 миллиона - из других стран. Количество иностранных туристов увеличилось на 600 тысяч по сравнению с предыдущим годом. Прогнозы на 2024 год еще рано делать, но мы надеемся на сохранение позитивной динамики.

Нурмуханов добавил: среди стран, откуда в основном едут зарубежные туристы в Москву, первое место занимает Китай. С 2022 года количество его туристов выросло в пять раз.

Турция тут на втором месте, а Индия на третьем. Важную роль также играют туристы из соседних стран СНГ и из стран Ближнего Востока, особенно из ОАЭ. (оттуда в 2023 году число туристов превысило уровень до пандемии коронавируса).

"Эмираты представляют значимый рынок для нас, так как их обеспеченные путешественники способствуют загрузке отелей высшей категории", - отметил чиновник.

При этом портрет китайских туристов меняется. Теперь это чаще индивидуальные путешественники, молодёжь и деловые люди, тратящие больше денег. У них приблизительно 40% деловых поездок в город впоследствии превращаются в отдых на более продолжительное время с семьей или друзьями.

"Как важны интуристы для города в целом? В 2023 году иностранный турист в Москве в среднем тратил значительно больше, чем турист из других регионов России, что существенно влияет на экономику города. В прошлом году туристы потратили 1,3 трлн рублей, что привнесло 178 млрд рублей в бюджет Москвы", - так ответил Нурмуханов.

Кроме того, глава управления ответил на вопрос о мерах, которые помогут росту иностранного туристического потока. По его словам, хорошо влияет уже сейчас ведение электронной визы. Мэрия надеется, что это будет продолжать стимулировать турпоток.

"Для Китая восстановление безвизового режима для туристических групп оказало положительный эффект. Аналогичные меры готовятся для групп из Ирана, и ведутся переговоры о безвизовом режиме для групп из Индии. Расширение международных авиационных возможностей также оказывает влияние. Потенциал для восстановления транспортной доступности ещё остается, и в целом динамика положительная", - подчеркнул он.

Среди дополнительные мер столицы для увеличения своей привлекательности для интуристов Нурмуханов назвал активно продвижение города как турнаправления, включая даже активное присутствие в китайских соцсетях и приглашение иностранных блогеров и журналистов.

"В странах с высоким потенциалом, таких как Юго-Восточная Азия и Ближний Восток, мы усиливаем деятельность", - сообщил чиновник.

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