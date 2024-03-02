Идеальный отдых в Турции: luxx Global - роскошные туры с комфортным перелетом

Пред летним сезоном турагентства активно представляют новые предложения для поездок в Турцию. Компания "Анекс" анонсировала новую роскошную концепцию отдыха под названием Luxx Global, обещая начать элитное путешествие "с момента посадки на борт самолета".
Новые уникальные туры уже включают в себя перелеты из России и доступны для гостей отелей Maxx Royal и Voyage. Приобретение тура в эти отели гарантирует получение пакета услуг, включающего комфортный перелет и размещение в премиальном отеле. Теперь не нужно беспокоиться о подборе удобных дат и согласовании времени перелета с заселением.
Первые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Анталью и Бодрум начнутся в июне. Воздушные суда авиакомпании MGA оснащены 60 местами и имеют два класса обслуживания: бизнес-класс и премиум-комфорт. Кроме того, концепция предусматривает проживание в роскошных отелях:
Ранее о своих новых турецких предложениях объявил туроператор "Пегас", который заявил о расширении программы полетов на несколько городов.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.