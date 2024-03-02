Идеальный отдых в Турции: luxx Global - роскошные туры с комфортным перелетом

Анекс представил свежую идею отдыха в Турции

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пред летним сезоном турагентства активно представляют новые предложения для поездок в Турцию. Компания "Анекс" анонсировала новую роскошную концепцию отдыха под названием Luxx Global, обещая начать элитное путешествие "с момента посадки на борт самолета".

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Новые уникальные туры уже включают в себя перелеты из России и доступны для гостей отелей Maxx Royal и Voyage. Приобретение тура в эти отели гарантирует получение пакета услуг, включающего комфортный перелет и размещение в премиальном отеле. Теперь не нужно беспокоиться о подборе удобных дат и согласовании времени перелета с заселением.

Первые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Анталью и Бодрум начнутся в июне. Воздушные суда авиакомпании MGA оснащены 60 местами и имеют два класса обслуживания: бизнес-класс и премиум-комфорт. Кроме того, концепция предусматривает проживание в роскошных отелях:

Maxx Royal Bodrum 5*

Maxx Royal Belek Golf & Resort 5*

Voyage Belek Golf & Spa 5*

Ранее о своих новых турецких предложениях объявил туроператор "Пегас", который заявил о расширении программы полетов на несколько городов.