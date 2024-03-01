Погружение в природную красоту: выставка фотографий горного Крыма от лучших художников

Рязанцам предоставляется возможность пройтись по горным тропам Крыма 4 марта

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

4 марта в Рязанском музее путешественников пройдет открытие фотовыставки "Исследование горного Крыма" (6+). На выставке будут представлены около 30 лучших пейзажных фотографий, сделанных членом Союза фотохудожников России и Международной федерации фотоискусства (FIAP) Николаем Середой.

Экспозиция включает снимки, сделанные автором во время его путешествий по отдаленным уголкам Крыма. Она демонстрирует красоту вершин, горных склонов, ущелий и перевалов южного полуострова. Каждое знаменательное место горного Крыма связано с древними легендами, а в изящных формах огромных камней и скал можно разглядеть их волшебных обитателей.

"Если вы ищете уединения и хотите окунуться в дикую красоту природы, Крым — идеальное место для этого", — считает Николай Середа. — Просто посетите его весной или осенью и избегайте городов".

На церемонии открытия присутствие автора работ, который проведет первую экскурсию по выставке. Вход на церемонию открытия бесплатный. Начало в 12.00.