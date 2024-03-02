Испанские штрафы на пляже: как избежать неприятных сюрпризов в отпуске

Отдых на европейских курортах пользуется популярностью среди российских туристов. Однако иногда непредвиденные расходы могут омрачить отпуск.
Например, власти курортного города Бенидорм в Испании ввели штрафы за определенные нарушения на пляже. Нарушителю придется заплатить 2 000 евро, что составляет около 200 000 рублей.
Кроме того, туристам запрещено купаться с полуночи до семи утра, и нарушителей оштрафуют на 750 евро, что примерно 75 000 рублей.
Оставившим полотенце на пляже придется заплатить 150 евро, что равно 15 000 рублям.
Купание под красным флагом обойдется в 1000 евро, что составляет около 100 000 рублей. За нудизм на общественных пляжах предусмотрен штраф в 650 евро или 65 000 рублей.
Выход на улицу в купальном костюме без рубашки также подвергается штрафу в 300 евро или 30 000 рублей.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.