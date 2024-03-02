Испанские штрафы на пляже: как избежать неприятных сюрпризов в отпуске

Штрафы за каждый шаг: пензенцы будут оштрафованы на сумму в 200 тысяч рублей

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых на европейских курортах пользуется популярностью среди российских туристов. Однако иногда непредвиденные расходы могут омрачить отпуск.

Фото: Известия

Например, власти курортного города Бенидорм в Испании ввели штрафы за определенные нарушения на пляже. Нарушителю придется заплатить 2 000 евро, что составляет около 200 000 рублей.

Кроме того, туристам запрещено купаться с полуночи до семи утра, и нарушителей оштрафуют на 750 евро, что примерно 75 000 рублей.

Оставившим полотенце на пляже придется заплатить 150 евро, что равно 15 000 рублям.

Купание под красным флагом обойдется в 1000 евро, что составляет около 100 000 рублей. За нудизм на общественных пляжах предусмотрен штраф в 650 евро или 65 000 рублей.

Выход на улицу в купальном костюме без рубашки также подвергается штрафу в 300 евро или 30 000 рублей.