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Туризм в Европе: проблемы с отелями и визами для российских путешественников

Высокие цены и плохо пахнет: туристы из России разочаровались качеством обслуживания в Европе

1:15
Туризм

В последнее время количество российских туристов, выражающих недовольство своими поездками в Европу, растет. Они отмечают высокие цены в местных отелях, неудовлетворительное состояние номеров и низкий уровень обслуживания, сообщает информационный портал "Лента.ру".

Высокие цены и плохо пахнет: туристы из России разочаровались качеством обслуживания в Европе
Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under U.S. federal government

Российский блогер Сергей Анашкевич поделился своим отрицательным опытом пребывания в брюссельском отеле Aviation, описывая его как неудовлетворительное место с грязным полом и номерами, не соответствующими ожиданиям.

Еще одна туристка, Марина из Москвы, столкнулась с проблемами в отеле в Португалии, где ее разместили в старом корпусе с неприятным запахом, а переселение в другой номер предлагалось только за дополнительную плату.

Возрастающие трудности с получением виз в некоторые европейские страны, особенно в Италии и Франции, также становятся проблемой для российских туристов.

Тем не менее, несмотря на эти сложности, многие российские туристы продолжают предпочитать европейские направления, включая Францию, Италию и Грецию. Эксперты отмечают рост интереса к горнолыжному туризму в Европе, в том числе популярным направлениям, таким как Куршевель, где спрос увеличился на 65 процентов в текущем сезоне.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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