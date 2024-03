Туризм в Европе: проблемы с отелями и визами для российских путешественников

В последнее время количество российских туристов, выражающих недовольство своими поездками в Европу, растет. Они отмечают высокие цены в местных отелях, неудовлетворительное состояние номеров и низкий уровень обслуживания, сообщает информационный портал "Лента.ру".

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under U.S. federal government