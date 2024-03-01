Туризм в Европе: проблемы с отелями и визами для российских путешественников

В последнее время количество российских туристов, выражающих недовольство своими поездками в Европу, растет. Они отмечают высокие цены в местных отелях, неудовлетворительное состояние номеров и низкий уровень обслуживания, сообщает информационный портал "Лента.ру".
Российский блогер Сергей Анашкевич поделился своим отрицательным опытом пребывания в брюссельском отеле Aviation, описывая его как неудовлетворительное место с грязным полом и номерами, не соответствующими ожиданиям.
Еще одна туристка, Марина из Москвы, столкнулась с проблемами в отеле в Португалии, где ее разместили в старом корпусе с неприятным запахом, а переселение в другой номер предлагалось только за дополнительную плату.
Возрастающие трудности с получением виз в некоторые европейские страны, особенно в Италии и Франции, также становятся проблемой для российских туристов.
Тем не менее, несмотря на эти сложности, многие российские туристы продолжают предпочитать европейские направления, включая Францию, Италию и Грецию. Эксперты отмечают рост интереса к горнолыжному туризму в Европе, в том числе популярным направлениям, таким как Куршевель, где спрос увеличился на 65 процентов в текущем сезоне.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.