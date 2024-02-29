Депутат Госдумы сообщил, что трасса Джубга-Сочи уменьшит время в пути к морю

Алтухов: трасса Джубга-Сочи значительно сократит путь к морю

0:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов рассказал, что трасса "Джубга-Сочи" значительно сократит путь к морю. Он заявил, что дорога нужна не только "Большому Сочи", но и всему Краснодарскому краю.

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По словам депутата, ее строительство в разы сократит путь к морю. Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил кабмину предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга — Сочи", пишет агентство РИА Новости.