Депутат Госдумы сообщил, что трасса Джубга-Сочи уменьшит время в пути к морю

Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов рассказал, что трасса "Джубга-Сочи" значительно сократит путь к морю. Он заявил, что дорога нужна не только "Большому Сочи", но и всему Краснодарскому краю.
По словам депутата, ее строительство в разы сократит путь к морю. Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил кабмину предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга — Сочи", пишет агентство РИА Новости.
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