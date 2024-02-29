Паника на границе: новые требования к детям. Что каждый родитель должен знать?

С 1 марта вступают в силу новые правила для выезда за границу с детьми

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 марта вступают в силу новые правила для выезда за границу с детьми до 14 лет. Теперь требуется наличие штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка при поездках в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

Фото: Wikipedia by Aero Icarus from Zürich is licensed under CC BY-SA 2.0

Ранее достаточно было указания о ребенке в заграничном паспорте родителя, однако теперь требуется дополнительное подтверждение гражданства.

Родителям придется обратиться в паспортный стол или отделение МВД, чтобы проставить этот штамп. Турагенты рекомендуют это сделать даже при наличии загранпаспорта у ребенка, чтобы избежать проблем на границе.