Паника на границе: новые требования к детям. Что каждый родитель должен знать?

С 1 марта вступают в силу новые правила для выезда за границу с детьми до 14 лет. Теперь требуется наличие штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка при поездках в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
Ранее достаточно было указания о ребенке в заграничном паспорте родителя, однако теперь требуется дополнительное подтверждение гражданства.
Родителям придется обратиться в паспортный стол или отделение МВД, чтобы проставить этот штамп. Турагенты рекомендуют это сделать даже при наличии загранпаспорта у ребенка, чтобы избежать проблем на границе.
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