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Уникальное мероприятие: игра "Здравствуй, весна-красна" в Природном Парке

В природном парке "Оленьи Ручьи" состоится праздничный фестиваль под названием "Весна-Красна"

2:40
Туризм

В первую субботу марта в природном парке "Оленьи ручьи" состоится мероприятие под названием "Здравствуй, весна-красна". Эта эколого-познавательная игра пройдет по самому популярному маршруту парка, "По долине реки Серги", протяженностью 6,5 километров, и начнется в 11:00. Информацию об этом предоставили ИА "Уральский меридиан" по информации от дирекции парка.

Мероприятие посвящено двум важным событиям: столетию Нижнесергинского района и юбилею создания природного парка "Оленьи ручьи", который отмечает 25 лет. Также в 2024 году объявлен Годом семьи, и по этому случаю парк подготовил подарки для семей, которые примут участие в мероприятии тремя и более поколениями, как сообщили в дирекции.

Мероприятие является некоммерческим. Дети до 18 лет, пенсионеры и многодетные родители (при предъявлении соответствующего документа) могут участвовать в игре бесплатно. Для остальных посетителей вход платный по цене билета в парк — 455 рублей. Стоянка автомобилей оплачивается отдельно в соответствии с тарифами.

Цель игры — найти ключ, открывающий дверь Весны, путем преодоления различных препятствий вдоль маршрута.

Во время мероприятия на маршруте будут находиться сотрудники особо охраняемых природных территорий нашего региона, таких как Биосферный заповедник "Висимский", национальный парк "Припышминские боры", природный парк "Бажовские места" и природно-минералогический заказник "Режевской".

Организаторы выражают благодарность давним партнерам за поддержку в подготовке к празднику: компании "ЮбиТу", базе отдыха "Бурсина Заводь", Центру культуры и досуга Михайловска, Михайловскому краеведческому музею и Центру дополнительного образования "Радуга" из Михайловска.

В конце игры участников ждет фотосессия с жар-птицей и самой Жар-птицей, если она согласится. Каждый участник получит небольшой подарок. Для удобства жителей Свердловской области в этот день будет работать рельсовый автобус "Орлан" с номером рейса 7011, который отправляется с железнодорожного вокзала в Екатеринбурге в интервале с 8:00 до 12:00. Билеты можно приобрести заранее в кассах железнодорожного вокзала или у туроператоров. В выходные дни также будут работать точки общественного питания в поселке Бажуково.

Мероприятие продлится до 17:00, после чего рейс "Орлан" отправится из поселка Бажуково в направлении Екатеринбурга в 17:26.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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