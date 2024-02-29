Особый опыт проживания: дом-блинчик от Eggo в Гатлинбурге

В США введена в эксплуатацию гостевая резиденция в форме блинчика, доступная для аренды на три ночи

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американский производитель полуфабрикатов Eggo представил новый гостевой дом в форме блинчика в Гатлинбурге, штат Теннесси, как сообщает UPI. Дом доступен для аренды на три ночи и обещает гостям тематический интерьер и, конечно же, обилие блинчиков.

Фото: openverse.org by Stacy Spensley is licensed under CC BY 2.0.

Эта инициатива приурочена к Национальному дню блинчиков, который отмечается в США 28 февраля. Расположение дома также не случайно — Гатлинбург известен как южная блинная столица Америки благодаря множеству ресторанов, специализирующихся на этом десерте.

Дом рассчитан на восемь человек и предлагает кровати-блинчики, игровую комнату в стиле блинного, джакузи и даже тандемный велосипед для двоих. С уютной террасы дома открывается великолепный вид на лес и горы.

Жители США могут забронировать проживание в доме-блинчике абсолютно бесплатно, однако все заявки проходят строгий отбор от команды Eggo.