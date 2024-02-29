Получите защиту и компенсацию: новый страховой полис от «Ингосстраха» для турагентств и туристов

"Ингосстрах" представила новую страховую программу, которая обеспечивает защиту от отмены поездки

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Уже четыре года туристический сектор России претерпевает изменения, и турагенты с их партнерами активно адаптируются к новым условиям. Как важный участник этого рынка, компания "Ингосстрах" также меняет свои подходы.

Фото: trn-news.ru

В конце 2023 года компания представила новый вид страхового полиса, который покрывает расходы в случае отмены поездки, защищая интересы как физических лиц, так и туристических агентств. В этом полисе предусмотрена компенсация комиссии турагентству, продавшему тур, в случае, если турист не может поехать по причине страхового случая.

Страховая компенсация распространяется не только на затраты, указанные в туристическом ваучере от туроператора, но и на расходы, связанные с дорогой до места отправления. Например, если клиент живет в одном городе, а отправление тура происходит из другого, где находится международный аэропорт, то такие расходы ранее не возмещались, но теперь они покрываются новым полисом.

"Ингосстрах" также предлагает ускоренную процедуру выплаты компенсации, которая позволяет клиентам подать необходимые документы через мобильное приложение IngoMobile 24/7. При условии предоставления полного пакета документов выплата производится в кратчайшие сроки. Эти условия доступны для турагентств, работающих как внутри России, так и за ее пределами.

Страховой полис включает в себя комиссионное вознаграждение для агентов и партнеров, а также предоставляет информационную поддержку по всем вопросам со стороны "Ингосстраха".