Во Франции придумали экотуризм на дирижаблях

Туристы отправятся в Арктику на дирижабле

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Французская компания Grands Espaces, специализирующаяся на экотуризме, планирует использовать дирижабли нового поколения для полетов в Арктику с 2028 года, сообщает CNN. Туристическая компания заключила соглашение с производителем дирижаблей Hybrid Air Vehicles о бронировании воздушных судов, которое позволит отправляться в экспедиции в отдаленные и малодоступные регионы мира.

Фото: Wikimedia Commons by Dassault Systèmes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Британская компания Hybrid Air Vehicles потратила на разработку дирижабля "Airlander 10" более 150 миллионов долларов. Проект спонсировали представители ЕС, Великобритании и Министерства обороны США.

Это не первый случай использования дирижаблей нового поколения в туризме. Так, шведская компания OceanSky Cruises продает билеты в экспедицию на дирижабле, который не позднее весны 2026 года будет регулярно совершать 48-часовое путешествие с острова Шпицберген на Северный полюс и обратно.

Революцию в грузоперевозках обещает произвести французский стартап FlyingWhales с внушительным списком акционеров: в их числе правительства Франции, Китая и канадской провинции Квебек.

Отметим, что аналогичные разработки ведутся и на территории РФ по инициативе Фонда перспективных исследований. В частности, в прошлом году в Москве состоялась презентация консорциума "Дирижабли Якутии".