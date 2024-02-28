Французская компания Grands Espaces, специализирующаяся на экотуризме, планирует использовать дирижабли нового поколения для полетов в Арктику с 2028 года, сообщает CNN. Туристическая компания заключила соглашение с производителем дирижаблей Hybrid Air Vehicles о бронировании воздушных судов, которое позволит отправляться в экспедиции в отдаленные и малодоступные регионы мира.
Британская компания Hybrid Air Vehicles потратила на разработку дирижабля "Airlander 10" более 150 миллионов долларов. Проект спонсировали представители ЕС, Великобритании и Министерства обороны США.
Это не первый случай использования дирижаблей нового поколения в туризме. Так, шведская компания OceanSky Cruises продает билеты в экспедицию на дирижабле, который не позднее весны 2026 года будет регулярно совершать 48-часовое путешествие с острова Шпицберген на Северный полюс и обратно.
Революцию в грузоперевозках обещает произвести французский стартап FlyingWhales с внушительным списком акционеров: в их числе правительства Франции, Китая и канадской провинции Квебек.
Отметим, что аналогичные разработки ведутся и на территории РФ по инициативе Фонда перспективных исследований. В частности, в прошлом году в Москве состоялась презентация консорциума "Дирижабли Якутии".
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.