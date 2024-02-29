В РФ создали Ассоциацию туристических агрегаторов: это новый шаг в работе онлайн-платформ для путешествиях

Большие платформы онлайн-бронирования объединяют свои усилия для повышения эффективности в сфере туризма

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России появилась Ассоциация туристических агрегаторов (АТАГ), объединяющая онлайн-сервисы для покупки билетов и бронирования отелей, такие как МТС Travel, Ostrovok, Tutu. ru и "Яндекс Путешествия". Само объявление о создании этого нового союза было сделано 28 февраля.

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Основная цель АТАГ заключается в создании эффективных механизмов взаимодействия основных участников онлайн-рынка путешествий. Кроме того, ассоциация планирует предоставить туристам улучшенный сервис и технологические решения, а также разработать стандарты ведения бизнеса для туристических агрегаторов.

Директором АТАГ стала Юлия Скоромолова, ранее занимавшая должность председателя экспертного совета в Российском союзе туриндустрии и работавшая GR-директором в туроператоре "Алеан".

Согласно мнению экспертов, идея создания подобной ассоциации пришла вовремя. "Недавно Совфед высказал предложение о интеграции региональных туристических ресурсов с Национальным туристическим порталом Russia. Travel, что фактически подразумевает создание государственного аналога Booking. com," — отмечает гендиректор Profi. Travel Алексей Венгин. "Следовательно, существует потребность в создании ассоциации, которая могла бы защищать интересы бизнеса в таких ситуациях".

Также, по мнению экспертов, в сфере туризма агрегаторы оказались вне правового поля, и их деятельность регулируется лишь законом о защите прав потребителей, что требует систематизации и дальнейшего регулирования со стороны законодательства.

Представители туристического бизнеса считают, что создание ассоциации важно для того, чтобы агрегаторы могли активно участвовать в формировании нового законодательства в сфере туризма. При этом они выделяют необходимость сохранения баланса интересов агрегаторов и традиционных игроков рынка, таких как туроператоры и турагенты.

Согласно данным АТАГ, уже сейчас более 50% всех билетов продаются онлайн, а 32% бронирования отелей осуществляется через туристические агрегаторы, что свидетельствует о росте их значимости на рынке.

Однако вопрос о том, каким образом могут вступить в ассоциацию менее крупные игроки, кроме "Яндекс" и МТС, остаётся открытым. Сегодня в индустрии существуют компании, специализирующиеся на различных аспектах туризма, таких как экскурсии и музеи, и представители бизнеса считают, что их интересы также должны быть учтены и включены в рамки ассоциации.