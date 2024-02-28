Отпуск с питомцем: в какой город россияне чаще всего приезжают вместе со своими домашними любимцами

Петербург стал лидером среди востребованных мест для отдыха с животными

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

В феврале Петербург стал лидирующим направлением для путешествий с питомцами, согласно данным российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ.

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На этот город приходится 14% всех бронирований с питомцами, что делает его самым популярным местом. Москва следует вслед за ним с небольшим отставанием, занимая второе место с 13% бронирований. Третье место занимает город Сочи, где 8% всех бронирований предназначены для путешественников с питомцами.

Также в пятерку наиболее популярных направлений для путешествий с животными входят Краснодар и Геленджик. В десятку самых популярных мест попали:

Красная Поляна.

Казань.

Архыз.

Анапа.

Нижний Новгород.

Средняя продолжительность таких поездок составляет от двух до четырех ночей. Наименьшей стоимостью отличается отдых в Анапе, где цена за ночь — чуть больше 2 тысяч рублей. Самые дорогие отели находятся в Архызе и Красной Поляне, где цены составляют соответственно 8,5 и 8 тысяч рублей за ночь. В Петербурге путешественники чаще всего останавливаются на три ночи, при этом стоимость одной составляет примерно 2,9 тысячи рублей.