Собираем чемоданы: названа дата начала мультимодальных путешествий в Абхазию по единому билету в летний сезон 2024

Начало мультимодальной перевозки в Абхазию на летний сезон запланировано на 30 апреля

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мультимодальные пассажирские перевозки из регионов России до Абхазии по единому билету будут возобновлены с 30 апреля на летний сезон, как сообщает Минтранс РФ. Уже стартовала продажа билетов на восьмой курортный сезон 2024 года.

Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации министерства, перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии:

Гагра.

Пицунда.

Гудаута.

Новый Афон.

Сухум.

Билеты включают в себя "поезд плюс автобус" и могут быть приобретены в кассах железнодорожных вокзалов, агентских сетях АО "ФПК" и на сайте ОАО "РЖД". Для путешествия на "самолет плюс автобус" следует обратиться в агентскую сеть ТКП или использовать онлайн-сервисы для покупки авиабилетов и кассы транспортно-туристических агентств.

Система единого билета для перевозок в Абхазию была впервые организована в 2017 году. Сейчас пассажиры также могут воспользоваться единым билетом для путешествий в другие направления, такие как Суздаль, побережье Балтийского моря в Калининградской области, горнолыжные курорты Приэльбрусья, Домбай, Архыз и Шерегеш, а также в города Белозерск и Кириллов в Вологодской области и города Удмуртской Республики.