Собираем чемоданы: названа дата начала мультимодальных путешествий в Абхазию по единому билету в летний сезон 2024

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Начало мультимодальной перевозки в Абхазию на летний сезон запланировано на 30 апреля

1:25
Туризм

Мультимодальные пассажирские перевозки из регионов России до Абхазии по единому билету будут возобновлены с 30 апреля на летний сезон, как сообщает Минтранс РФ. Уже стартовала продажа билетов на восьмой курортный сезон 2024 года.

Начало мультимодальной перевозки в Абхазию на летний сезон запланировано на 30 апреля
Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации министерства, перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии:

  • Гагра. 
  • Пицунда. 
  • Гудаута. 
  • Новый Афон. 
  • Сухум. 

Билеты включают в себя "поезд плюс автобус" и могут быть приобретены в кассах железнодорожных вокзалов, агентских сетях АО "ФПК" и на сайте ОАО "РЖД". Для путешествия на "самолет плюс автобус" следует обратиться в агентскую сеть ТКП или использовать онлайн-сервисы для покупки авиабилетов и кассы транспортно-туристических агентств.

Система единого билета для перевозок в Абхазию была впервые организована в 2017 году. Сейчас пассажиры также могут воспользоваться единым билетом для путешествий в другие направления, такие как Суздаль, побережье Балтийского моря в Калининградской области, горнолыжные курорты Приэльбрусья, Домбай, Архыз и Шерегеш, а также в города Белозерск и Кириллов в Вологодской области и города Удмуртской Республики.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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