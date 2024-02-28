Собираем чемоданы: названа дата начала мультимодальных путешествий в Абхазию по единому билету в летний сезон 2024

Мультимодальные пассажирские перевозки из регионов России до Абхазии по единому билету будут возобновлены с 30 апреля на летний сезон, как сообщает Минтранс РФ. Уже стартовала продажа билетов на восьмой курортный сезон 2024 года.
По информации министерства, перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии:
Билеты включают в себя "поезд плюс автобус" и могут быть приобретены в кассах железнодорожных вокзалов, агентских сетях АО "ФПК" и на сайте ОАО "РЖД". Для путешествия на "самолет плюс автобус" следует обратиться в агентскую сеть ТКП или использовать онлайн-сервисы для покупки авиабилетов и кассы транспортно-туристических агентств.
Система единого билета для перевозок в Абхазию была впервые организована в 2017 году. Сейчас пассажиры также могут воспользоваться единым билетом для путешествий в другие направления, такие как Суздаль, побережье Балтийского моря в Калининградской области, горнолыжные курорты Приэльбрусья, Домбай, Архыз и Шерегеш, а также в города Белозерск и Кириллов в Вологодской области и города Удмуртской Республики.
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