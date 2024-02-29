Курьезный случай на борту: пассажир с избыточным весом отстранён от полёта авиакомпании «Победа

Пассажир с избыточным весом был отстранён от полёта, поскольку ему не удалось застегнуть ремень безопасности

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Необычный случай произошел во вторник утром на рейсе авиакомпании "Победа" DP 6532 из Барнаула в Москву. Пассажир с избыточным весом был отстранён от полёта из-за того, что сначала не смог пристегнуться, а затем отказался делать это.

Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

По информации издания "Катунь 24", мужчина имел билет на место у аварийного выхода, но бортпроводники объяснили, что использовать удлинитель для ремня безопасности в этом месте невозможно, и предложили ему другое место. Однако пассажир настоял на своём, начал выражаться нецензурно, в результате чего была вызвана полиция, и самолет вылетел без него. Вероятно, мужчина попытается оспорить это решение, однако не факт, что ему удастся что-либо добиться: в конечном счёте требования командира воздушного судна имеют законную силу. Однако инцидент вызвал интерес у компетентных органов.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проведёт проверку всех обстоятельств произошедшего и вынесет оценку действиям сотрудников авиакомпании", — прокомментировали в ведомстве.

Может сложиться впечатление, что в авиакомпании "Победа" особое отношение к пассажирам из Барнаула. В прошлом году, согласно местным СМИ, с одного из рейсов было отстранено сразу шестеро человек, причём один из неулетевших пассажиров пострадал из-за того, что его ручная кладь не прошла проверку. В результате Алтайский краевой суд вынес решение о наложении штрафа и выплате компенсации в размере 420 тысяч рублей.