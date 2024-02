Курьезный случай на борту: пассажир с избыточным весом отстранён от полёта авиакомпании «Победа

Необычный случай произошел во вторник утром на рейсе авиакомпании "Победа" DP 6532 из Барнаула в Москву. Пассажир с избыточным весом был отстранён от полёта из-за того, что сначала не смог пристегнуться, а затем отказался делать это.

Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.