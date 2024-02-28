Отдых под угрозой: какие данные нужно тщательно проверять в полученных заграничных паспортах

Пограничники ФСБ разъяснили, когда заграничный паспорт может быть признан недействительным

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ответ от департамента пограничного контроля Погранслужбы ФСБ на запросы турагентов о заграничных паспортах был представлен в письменной форме впервые.

Фото: samddn.ru

В ответе на один из основных вопросов, касающихся необходимости проверки данных в машиночитаемой зоне (МЧЗ) заграничных паспортов, Погранслужба подтвердила важность этой процедуры. Согласно их комментарию, если при попытке пересечения границы РФ будет обнаружено несовпадение основной информации на титульной странице с данными в МЧЗ или другие нарушения в формировании МЧЗ, паспорт может быть признан недействительным. Таким образом, соответствие личных данных на титульной странице и в МЧЗ обязательно. Это предотвратит ситуации, аналогичные случаю в Екатеринбурге, когда туриста не допустили за границу из-за отсутствия указания пола в машиночитаемой записи.

Относительно шрифта в МЧЗ ответ от Погранслужбы не даёт ясного указания. Однако уточняется, что "другие нарушения алгоритма формирования машиночитаемой зоны" могут привести к признанию паспорта недействительным. Вопрос о том, будет ли использование нестандартного шрифта считаться таким нарушением, остается открытым.

Также в комментарии пограничников разъясняются другие спорные моменты. Ошибка в написании названий мест рождения в различных вариантах (например, переименованных населенных пунктов или регионов) не считается критичной и не делает паспорт недействительным. Например, указание места рождения как "РФ" для тех, кто родился в СССР, или варианты типа "Екатеринбург — Свердловск", "Санкт-Петербург — Ленинград" также признаются допустимыми.

Пограничная служба также уточнила срок действия заграничного паспорта после изменения фамилии или других личных данных. Заграничный паспорт с предыдущими данными можно использовать в течение 6 месяцев с момента внесения изменений в основной паспорт, после чего требуется его замена.