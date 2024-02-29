Аэропорты мира: куда надо лететь, а куда не стоит

Азия лидирует, США и Европа - аутсайдеры: рейтинг аэропортов

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Журналисты из издания Business Traveler опубликовали рейтинг из 10 лучших и 10 худших аэропортов мира для деловых путешественников, используя отзывы с платформы Skytrax Airline Quality.

В топе списка оказались аэропорты Юго-Восточной Азии. Аэропорт Нойбай в Ханое, Вьетнам, занял первое место. Путешественники отметили его смотровую площадку, высокий уровень чистоты, дружелюбный персонал и богатый выбор блюд. Также в топ-3 вошли аэропорты Чанги в Сингапуре и Международный аэропорт Гонконга.

С другой стороны, в списке худших аэропортов оказались авиагавани в Европе и США. Лидером антирейтинга стал аэропорт Шарлеруа в Брюсселе, за ним следует Берлин — Бранденбург. Британский аэропорт Лидс-Брадфорд в Уэст-Йоркшире получил бронзовую медаль среди аутсайдеров.

ТОП-10 САМЫХ ЛУЧШИХ АЭРОПОРТОВ МИРА