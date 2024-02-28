Жуткая находка: труп найден среди детских игровых аттракционов в курортной Анталье

Тело мужчины обнаружено на детской площадке в Анталье, турецком курортном городе. Согласно отчету газеты Türkiye, правоохранительным органам, прибывшим на место происшествия, было затруднительно работать из-за излишнего любопытства окружающих.

"Тело обнаружено под горками на детской площадке в Анталье. На место происшествия было направлено множество полицейских бригад после получения уведомления. Прохожие скопились вокруг парка, что создавало затруднения для работы полиции из-за любопытства горожан к трупу. Несмотря на все предостережения, люди не покидали место происшествия и наблюдали за происходящим, как за фильмом", — сообщает издание.

"Известно, что некоторое время назад погибший зарабатывал на жизнь сбором макулатуры, а затем стал бомжом. Тело было доставлено в морг Института судебной медицины для проведения вскрытия", — добавляется в сообщении.